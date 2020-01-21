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2020-01-21T14:56+0300
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Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Ухань
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РИА Новости

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Ухань

14:50 21.01.2020 (обновлено: 14:56 21.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenМедицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от поездок в китайский город Ухань из-за вспышки опасного коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
"Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухане, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусакоронавирусыРоспотребнадзорРоссияУханьВ мире
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