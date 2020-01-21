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Трамп рассказал о сроках переговоров по второму этапу сделки с Китаем
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РИА Новости

Трамп рассказал о сроках переговоров по второму этапу сделки с Китаем

14:38 21.01.2020 (обновлено: 16:09 21.01.2020)
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© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 21 января 2020
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 21 января 2020
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 21 января 2020
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Переговоры по второму этапу торговой сделки США с Китаем начнутся в ближайшее время, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Нам предстоит запуск переговоров в ближайшее время", - сообщил Трамп, говоря о втором этапе торговой сделки с КНР. "Большинство из наших тарифов с Китаем останутся неизменными в ходе второй фазы переговоров", - отметил он.
США и Китай на минувшей неделе подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов. США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с КНР, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок.
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Дональд ТрампКитайСШАЭкономика
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