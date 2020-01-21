В комитете ГД готовы к диалогу с экспертами из США по продлению ДСНВ

"Большое внимание будет уделяться вопросам глобальной безопасности и стратегического ядерного сдерживания. На парламентском уровне будем обсуждать проблемы пролонгации ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. К этой работе будем привлекать ведущих российских и зарубежных экспертов, в том числе, надеемся, и из США", - сказал Слуцкий журналистам.