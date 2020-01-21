Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T14:33+0300
https://ria.ru/20200121/1563672210.html
В комитете ГД готовы к диалогу с экспертами из США по продлению ДСНВ
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_0:142:3072:1870_1036x0_80_0_0_2fb3e0cd729b82a435d68a271638486b.jpg
РИА Новости

В комитете ГД готовы к диалогу с экспертами из США по продлению ДСНВ

14:32 21.01.2020 (обновлено: 14:33 21.01.2020)
136
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам намерен на парламентском уровне обсуждать проблему продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в том числе с американскими экспертами, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
12 декабря 2019, 13:46
США ставят препятствия для продления ДСНВ, заявили в МИД
"Большое внимание будет уделяться вопросам глобальной безопасности и стратегического ядерного сдерживания. На парламентском уровне будем обсуждать проблемы пролонгации ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. К этой работе будем привлекать ведущих российских и зарубежных экспертов, в том числе, надеемся, и из США", - сказал Слуцкий журналистам.
Он добавил, что с учетом быстро меняющейся международной обстановки, в комитете рассчитывают также развивать парламентские контакты с сирийскими коллегами, включая межпарламентское взаимодействие для решения гуманитарных проблем и восстановления разрушенной инфраструктуры. "Также ресурс парламентской дипломатии может быть подключен и к ливийскому досье", - отметил Слуцкий.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
10 декабря 2019, 21:52
Лавров обсудил с Помпео судьбу ДСНВ
310001
Обсудить 0
Леонид СлуцкийДоговор СНВ-3Госдума РФРоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Здание МИД Польши
Польша готова возобновить работу группы по сложным вопросам с Россией
Флаги стран-участниц ЕАЭС
Главы правительств стран ЕАЭС соберутся на заседание в Алма-Ате
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов
Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы
Антарктида
Главком рассказал о целях ВМФ в Антарктиде
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект о введении должности зампредседателя Совбеза
Президент США Дональд Трамп
Иранский депутат предложил три миллиона долларов за голову Трампа
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
Лавров раскритиковал политику США в сфере ядерных вооружений
Петр Порошенко
Адвокат заявил, что Порошенко придет на допрос 24 января
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал НАФТА "стихийным бедствием"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
В бундестаге отметили роль России и Турции в решении конфликта в Ливии
Здание Государственной Думы РФ
Госдума ратифицировала соглашение с Анголой по космосу
Пленарное заседание Государственной Думы
В Госдуме назвали сроки введения в Совбез должности зампредседателя
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов
В ВМФ рассказали о перспективах вооружения фрегатов "Цирконом"
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку"
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде обсудят соглашение с США по разграничению Берингова пролива
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
Лента новостейМолния