В комитете ГД готовы к диалогу с экспертами из США по продлению ДСНВ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам намерен на парламентском уровне обсуждать проблему продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в том числе с американскими экспертами, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
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"Большое внимание будет уделяться вопросам глобальной безопасности и стратегического ядерного сдерживания. На парламентском уровне будем обсуждать проблемы пролонгации ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. К этой работе будем привлекать ведущих российских и зарубежных экспертов, в том числе, надеемся, и из США", - сказал Слуцкий журналистам.
Он добавил, что с учетом быстро меняющейся международной обстановки, в комитете рассчитывают также развивать парламентские контакты с сирийскими коллегами, включая межпарламентское взаимодействие для решения гуманитарных проблем и восстановления разрушенной инфраструктуры. "Также ресурс парламентской дипломатии может быть подключен и к ливийскому досье", - отметил Слуцкий.
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