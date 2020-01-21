Камчатка войдет в федеральную программу ремонта мостов

"Всего на территории Камчатского края находятся 166 мостовых сооружений. Более 30 из них сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. В течение этого года мы проведем диагностику по каждому объекту и составим перечень необходимых работ на основании экспертных заключений. Затем мы подготовим проектную документацию и выполним паспортизацию всех объектов", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова.