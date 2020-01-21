Камчатка войдет в федеральную программу ремонта мостов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Камчатка в 2021 году войдет в федеральную программу ремонта мостовых переходов, в этом году проведут диагностику более тридцати сооружений, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В сообщении уточняется, что программа ремонта и строительства мостов, путепроводов России утверждена правительством РФ в декабре прошлого года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"Всего на территории Камчатского края находятся 166 мостовых сооружений. Более 30 из них сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. В течение этого года мы проведем диагностику по каждому объекту и составим перечень необходимых работ на основании экспертных заключений. Затем мы подготовим проектную документацию и выполним паспортизацию всех объектов", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова.
В рамках нацпроекта сейчас реализуются три региональных проекта: "Дорожная сеть Камчатского края", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" и "Безопасность дорожного движения в Камчатском крае". В 2019 году отремонтированы более 41 километра дорог за счет федерального, краевого и муниципальных бюджетов.