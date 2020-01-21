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В ОП предложили депутатам отказаться от гаджетов на заседаниях
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РИА Новости

В ОП предложили депутатам отказаться от гаджетов на заседаниях

14:24 21.01.2020 (обновлено: 14:25 21.01.2020)
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Член комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Султан Хамзаев предложил ограничить использование гаджетов депутатами во время работы на пленарных заседаниях, сообщается на сайте ОП РФ.
"Член комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Султан Хамзаев направил председателю Государственной думы ФС РФ Вячеславу Володину письмо с предложением ограничить использование всевозможных гаджетов депутатами во время работы на пленарных заседаниях", - говорится на сайте.
В обращении указано, что депутаты Госдумы неоднократно предлагали запретить использование детьми гаджетов в школах, чтобы они не отвлекались от учебы - в свою очередь, общественник предложил депутатам Госдумы продемонстрировать инициативу на личном примере.
"Когда принимаются судьбоносные решения для страны, нужно работать, всецело погружаясь в процесс, а не отвлекаться на гаджеты!" - цитирует сайт текст обращения Хамзаева.
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Султан ХамзаевОбщественная палата РФГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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