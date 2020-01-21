Россия зафиксировала 38 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 38 нарушений, Турция - 37, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 16, Латакия – 11, Алеппо – шесть, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 37 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 22, Идлиб – 15", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток центром по примирению гуманитарных акций не проводилось.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России