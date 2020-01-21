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РИА Наука
2020-01-21T16:11+0300
https://ria.ru/20200121/1563670489.html
Ученые назвали новую причину инфарктов
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РИА Новости

Ученые назвали новую причину инфарктов

13:48 21.01.2020 (обновлено: 16:11 21.01.2020)
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© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце
© Depositphotos / stevanovicigor
Больное сердце. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ученые из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга выяснили, что встречающиеся в загрязненном воздухе ультрамелкие частицы (100 нанометров), основным источником которых в городе являются автомобильные выхлопы, могут спровоцировать инфаркт миокарда. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи пришли к выводу, что в течение первых нескольких часов воздействия на организм частицы, легко проникающие в кровь, могут вызвать большие проблемы с сердцем.
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"Работа подтверждает то, о чем догадывались на протяжении длительного времени: мельчайшие частицы загрязненного воздуха могут оказывать влияние на развитие серьезного заболевания сердца. Это особенно актуально в течение первых нескольких часов", — заявил первый автор исследования, доцент Йельского университета Каи Чен.
Он подчеркнул, что повышенные уровни ультрамелких частиц вызывают беспокойство с точки зрения общественного здравоохранения.
Исследование охватило почти шесть тысяч человек, переживших инфаркт с 2005 по 2015 год.
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