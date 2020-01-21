Ученые назвали новую причину инфарктов

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ученые из Ученые из Йельского университета , центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга выяснили, что встречающиеся в загрязненном воздухе ультрамелкие частицы (100 нанометров), основным источником которых в городе являются автомобильные выхлопы, могут спровоцировать инфаркт миокарда. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи пришли к выводу, что в течение первых нескольких часов воздействия на организм частицы, легко проникающие в кровь, могут вызвать большие проблемы с сердцем.

"Работа подтверждает то, о чем догадывались на протяжении длительного времени: мельчайшие частицы загрязненного воздуха могут оказывать влияние на развитие серьезного заболевания сердца. Это особенно актуально в течение первых нескольких часов", — заявил первый автор исследования, доцент Йельского университета Каи Чен.

Он подчеркнул, что повышенные уровни ультрамелких частиц вызывают беспокойство с точки зрения общественного здравоохранения.