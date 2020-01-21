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К 500-летию Тульского кремля пройдут праздничные мероприятия
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РИА Новости

К 500-летию Тульского кремля пройдут праздничные мероприятия

13:40 21.01.2020
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© тульский-кремль.рфИнформационное табло обратного отчета времени у стен Тульского кремля
Информационное табло обратного отчета времени у стен Тульского кремля
© тульский-кремль.рф
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. В рамках подготовки к торжествам в честь 500-летия Тульского кремля проводятся археологические и научные исследования, ведется благоустройство территорий и реставрация исторических зданий в городах Засечной черты. Реставрация проводится в том числе на улице Металлистов, гдесоздается музейный квартал. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев на еженедельном оперативном совещании, сообщается на сайте Тульского кремля.
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"500-летие Тульского кремля – это не просто праздник и не только фестивали, к нему приуроченные, в первую очередь это восстановление исторического наследия, развитие и сохранение малых исторических городов Тульской области", – подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что торжества пройдут во всех 11 городах Большой засечной черты. К юбилею в регионе будет создано порядка 30 новых музеев и музейных экспозиций.
Основные праздничные мероприятия состоятся в сентябре. В Туле планируется гала-концерт Государственного академического Мариинского театра, выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова Минобороны России, гастроли ведущих московских театров.
Генеральный директор объединения "Историко-краеведческий и художественный музей" Роман Гаврилин сообщил, что к юбилею Тульского кремля в нем будет функционировать пятьмузейных объектов.
Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина доложила о подготовке объектов туриндустрии к приему гостей, повышении качества сервиса и создании системы лояльности для туристов.
Алексей Дюмин поручил создать рабочую группу для проверки безопасности пребывания людей в хостелах, гостевых домах и гостиницах. Глава региона также поручил уделить особое внимание вопросам безопасности в местах отдыха и народных гуляний. По мнению Алексея Дюмина, правопорядок – один из элементов гостеприимства.
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500-летие Тульского кремляАлексей ДюминТульская область
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