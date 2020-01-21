Порошенко не получал повестку о вызове на допрос, заявил адвокат

КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований во вторник, так как ему не вручали повестку о вызове на допрос на этот день, заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Во вторник начальник отдела центрального аппарата Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Порошенко не пришел на допрос, следователи готовят документы для принудительного привода.

"Петр Алексеевич действует согласно закону. Ему не вручалась повестка о вызове на допрос на вторник. Он получил повестки о вызове на допрос на 24, 31 января, а также на 11 февраля", - приводит слова Голованя агентство "Украинские новости".

Также адвокат заявил, что Порошенко действует исключительно в рамках закона и призвал бюро вызывать экс-президента на допрос в установленном процессуальным законодательством порядке.