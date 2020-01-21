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ЦОДД призвал москвичей к осторожности на дорогах из-за непогоды
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РИА Новости

ЦОДД призвал москвичей к осторожности на дорогах из-за непогоды

13:32 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка с коляской гуляет в Парке Горького в Москве
Девушка с коляской гуляет в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призывает автомобилистов к осторожности на дорогах из-за снега, гололедицы и плохой видимости.
Как отмечает ЦОДД, согласно прогнозу синоптиков, до 10.00 среды местами по Москве ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Во вторник и среду утром прогнозируется мокрый снег, а также гололедица на дорогах.
"Непогода и гололедица могут негативно сказаться на дорожной ситуации в городе. В условиях плохой видимости количество аварий может увеличиться. Просим водителей быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров", - говорится в сообщении пресс-службы центра.
При этом отмечается, что парковать транспортные средства следует вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование наледи.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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