ЦОДД призвал москвичей к осторожности на дорогах из-за непогоды

Девушка с коляской гуляет в Парке Горького в Москве

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Центр организации дорожного движения ( Центр организации дорожного движения ( ЦОДД Москвы призывает автомобилистов к осторожности на дорогах из-за снега, гололедицы и плохой видимости.

Как отмечает ЦОДД, согласно прогнозу синоптиков, до 10.00 среды местами по Москве ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Во вторник и среду утром прогнозируется мокрый снег, а также гололедица на дорогах.

"Непогода и гололедица могут негативно сказаться на дорожной ситуации в городе. В условиях плохой видимости количество аварий может увеличиться. Просим водителей быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров", - говорится в сообщении пресс-службы центра.