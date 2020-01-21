К 500-летнему юбилею Тульского кремля выпустят мультфильм

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мультфильм "Сторожевой пес Верный" о Тульском кремле будет выпущен к 500-летнему юбилею архитектурного комплекса и Большой засечной черты. Пока работа над анимационной картиной продолжается.
Мультфильм расскажет об одном эпизоде из жизни пса по имени Верный – простой собаки, которую пригрели казаки-разведчики из сторожки, что стояла на рубежах Тульской засеки, сообщается на сайте кремля.
"Это история о дружбе, о чести, о любви к родному краю, о воинском и человеческом понятии долга, о том, что не хлебом единым жив человек", – говорится в сообщении.