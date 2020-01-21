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К 500-летнему юбилею Тульского кремля выпустят мультфильм
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РИА Новости

К 500-летнему юбилею Тульского кремля выпустят мультфильм

13:38 21.01.2020 (обновлено: 13:40 21.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ЮрьевМузей "Тульский Кремль" - памятник оборонного зодчества XVI в.
Музей Тульский Кремль - памятник оборонного зодчества XVI в.
© РИА Новости / Александр Юрьев
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мультфильм "Сторожевой пес Верный" о Тульском кремле будет выпущен к 500-летнему юбилею архитектурного комплекса и Большой засечной черты. Пока работа над анимационной картиной продолжается.
Мультфильм расскажет об одном эпизоде из жизни пса по имени Верный – простой собаки, которую пригрели казаки-разведчики из сторожки, что стояла на рубежах Тульской засеки, сообщается на сайте кремля.
"Это история о дружбе, о чести, о любви к родному краю, о воинском и человеческом понятии долга, о том, что не хлебом единым жив человек", – говорится в сообщении.
Посетители на выставке История Богородицка от города-крепости до цветника императрицы во въездной башне Богородицкого дворца графов Бобринских
20 января, 14:57Культура
В Богородицке дали старт мероприятиям к 500-летию Тульского кремля
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Тульская область500-летие Тульского кремля
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