К 500-летнему юбилею Тульского кремля выпустят мультфильм

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мультфильм "Сторожевой пес Верный" о Тульском кремле будет выпущен к 500-летнему юбилею архитектурного комплекса и Большой засечной черты. Пока работа над анимационной картиной продолжается.

Мультфильм расскажет об одном эпизоде из жизни пса по имени Верный – простой собаки, которую пригрели казаки-разведчики из сторожки, что стояла на рубежах Тульской засеки, сообщается на сайте кремля.