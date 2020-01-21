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Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"
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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

13:27 21.01.2020
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23 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдёт мультимедийная пресс-конференция на тему: "Фактор Холокоста в современной украинской политике". Мероприятие состоится в рамках проекта "Украинское досье".
Участники:
- депутат Государственной Думы Константин ЗАТУЛИН;
- украинский политолог Константин БОНДАРЕНКО;
- израильский политолог Авигдор ЭСКИН;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- генеральный директор фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ;
- историк, ответственный секретарь "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Максим ВИЛКОВ.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.

23 января в Иерусалиме пройдет Пятый всемирный форум жертв Холокоста. Массовые убийства евреев происходили и на территории Украины, активное участие в этом принимали местные пособники. В сегодняшней Украине этих пособников чествуют как национальных героев. Представитель Украины проголосовал в ООН против резолюции, осуждающей нацизм.
Можно ли утверждать, что государственная политика Украины направлена на оправдание участников массового уничтожения евреев? Насколько распространены антисемитские отношения в современной Украине? Какую роль тема Холокоста играет в современных межгосударственных отношениях?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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