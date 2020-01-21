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В ГД предложили установить в магазинах пункты приема пластиковой тары
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РИА Новости

В ГД предложили установить в магазинах пункты приема пластиковой тары

13:15 21.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПроизводство напитков в пластиковой таре
Производство напитков в пластиковой таре
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Производство напитков в пластиковой таре. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР) предложил установить в российских магазинах пункты приема пластиковой тары за деньги.
"Я предлагаю нам пойти по пути Финляндии или Эстонии, когда вы покупаете бутылку воды и в магазине у вас указано, что если вы эту бутылку воды пластиковую сдадите обратно, то соответственно вы за это получите 10 евроцентов, а в случае с Россией - 6 или 10 рублей", - сказал Власов, выступая на пленарном заседании во вторник.
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"Я думаю, это было бы правильно и мотивировало бы людей обратно приносить тару, как это было в советское время, если покупали молоко, допустим", - добавил депутат.
Ранее Власов уже предлагал заместителю председателя правительства РФ Алексею Гордееву ввести в РФ полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
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Василий ВласовЛДПРГосдума РФРоссияОбщество
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