В ГД предложили установить в магазинах пункты приема пластиковой тары

Мусор врозь: инструкция для городской квартиры Раздельный сбор бытового мусора – это важный шаг на пути к улучшению экологической ситуации в России, который может сделать каждый. О том, что и как можно сортировать и куда сдавать отходы, читайте в нашей инструкции.