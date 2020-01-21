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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-21T13:06+0300
https://ria.ru/20200121/1563668350.html
В Минпросвещения заявили, что послание Путина придало новый импульс
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/11/1563441184_0:0:3018:1699_1036x0_80_0_0_ec5fc4d62701af6a857554ec7f08861d.jpg
РИА Новости

В Минпросвещения заявили, что послание Путина придало новый импульс

13:06 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. После оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию задачи и цели Минпросвещения остались теми же - учить и воспитывать детей, но этим задачам был придан новый импульс для активной работы, заявил советник и.о. министра просвещения Андрей Петров.
"Задачи достаточно стабильные, другое дело, что им придан определенный импульс теми целями, которые обозначены президентом в наших национальных целях и приоритетах... Все изменения и все импульсы, которые исходят от президента, направлены на то, чтобы активнее шла работа по реализации этих национальных целей", - рассказал Петров, отвечая на вопрос журналистов о том, как изменились цели и приоритеты работы министерства после оглашения президентом послания Федеральному собранию.
Он также отметил, что перед министерством просвещения с небольшими корректировками в течение последних 250 лет стоят одни и те же задачи - "учить, воспитывать наших детей, передавать им наш опыт". Также, по мнению Петрова, даже при цифровизации, искусственном интеллекте, роботизации, умирании профессий, "последняя профессия, которая в человечестве живом умрет, это будет профессия учителя".
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
20 января, 14:31Послание президента России Федеральному собранию
Трансляцию послания Путина посмотрели более восьми миллионов россиян
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Послание президента России Федеральному собраниюМинистерство просвещения РоссииВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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