В Минпросвещения заявили, что послание Путина придало новый импульс

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. После оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию задачи и цели Минпросвещения остались теми же - учить и воспитывать детей, но этим задачам был придан новый импульс для активной работы, заявил советник и.о. министра просвещения Андрей Петров.
"Задачи достаточно стабильные, другое дело, что им придан определенный импульс теми целями, которые обозначены президентом в наших национальных целях и приоритетах... Все изменения и все импульсы, которые исходят от президента, направлены на то, чтобы активнее шла работа по реализации этих национальных целей", - рассказал Петров, отвечая на вопрос журналистов о том, как изменились цели и приоритеты работы министерства после оглашения президентом послания Федеральному собранию.
Он также отметил, что перед министерством просвещения с небольшими корректировками в течение последних 250 лет стоят одни и те же задачи - "учить, воспитывать наших детей, передавать им наш опыт". Также, по мнению Петрова, даже при цифровизации, искусственном интеллекте, роботизации, умирании профессий, "последняя профессия, которая в человечестве живом умрет, это будет профессия учителя".