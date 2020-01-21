В Минпросвещения заявили, что послание Путина придало новый импульс

"Задачи достаточно стабильные, другое дело, что им придан определенный импульс теми целями, которые обозначены президентом в наших национальных целях и приоритетах... Все изменения и все импульсы, которые исходят от президента, направлены на то, чтобы активнее шла работа по реализации этих национальных целей", - рассказал Петров, отвечая на вопрос журналистов о том, как изменились цели и приоритеты работы министерства после оглашения президентом послания Федеральному собранию.