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Фестиваль "СтудФест 2020" в Москве соберет около 15 тысяч участников
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РИА Новости

Фестиваль "СтудФест 2020" в Москве соберет около 15 тысяч участников

13:04 21.01.2020 (обновлено: 15:23 21.01.2020)
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© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"Афиша фестиваля "СтудФест 2020"
Афиша фестиваля СтудФест 2020
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
МОСКВА, 21 янв - АНО "Развитие человеческого капитала". Самым ярким из столичных мероприятий, приуроченных ко Дню студента, в этом году обещает стать "Студенческий фестиваль предпринимательства", который состоится 26 января во Дворце спорта МЕГАСПОРТ. По предварительным оценкам, в фестивале примут участие около 15 тысяч человек.
"СтудФест 2020", организованный Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и АНО "Развитие человеческого капитала", откроет собой новый цикл тренингов проекта "Бизнес-Уикенд". Как и сами тренинги, фестиваль абсолютно бесплатный для всех желающих, необходима только электронная регистрация.
Мероприятие пройдет под лозунгом "Что важнее – идеи или возможности?". Известные спикеры расскажут, почему из 10 почти одинаковых идей жизнеспособной оказывается лишь одна, научат запускать, развивать и продавать бизнес-идеи с помощью soft skills и на конкретных примерах продемонстрируют, как эти навыки помогают саморазвитию и реализации любых идей.
Звезды шоу-бизнеса предстанут на этом мероприятии в новом амплуа – как эксперты в сферах управления, эффективных коммуникаций и креативного мышления. Продюсер и телеведущая Тина Канделаки объяснит, почему способность к лидерству является залогом успеха в современном мире и расскажет, как стать эффективным управленцем. Музыкант, поэт и продюсер Сергей Шнуров поделится секретами, как научиться проявлять креативность, видеть всевозможные варианты при принятии решения и реагировать на ситуации нестандартно. Автор шоу "Вечерний Ургант" Владимир Маркони в паре с актрисой и телеведущей Екатериной Варнавой в блоке "Личный бренд & бренд компании" проведут мини-дискуссию об эффективной коммуникации.
Кроме того, в рамках фестиваля известные бизнесмены поделятся с молодежью опытом развития своего дела, а также дадут ценные советы по развитию собственных проектов тем участникам, которые заранее отправили заявки со своими стартами. Проекты рассматривались в четырех направлениях: продвижение коммерческих продуктов и услуг; технологические (инновационные) проекты; проекты в сфере социального предпринимательства; международные бизнес-инициативы.
В число наставников вошли такие авторитетные предприниматели, как сооснователь сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Михаил Кучмент, сооснователь CarPrice Эдуард Гуринович, основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров, основатель и директор банка для предпринимателей "Точка" Борис Дьяконов и основатель ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман. Через питч-сессии они отберут среди 10 своих команд по одной команде-победителю, из которых жюри и все участники фестиваля выберут 5 самых лучших, которые получат ценные подарки и четкие инструкции по реализации собственного бизнеса.
В течение дня гостей ждут выступления популярных исполнителей – группы "Хлеб", рэпера МОТ и певицы Елена Темникова, а ведущими выступят искрометный Антон Комолов и сногсшибательная Регина Тодоренко.
"Студенческий фестиваль предпринимательства" в столичном дворце спорта "Мегаспорт" (Ходынский бульвар, д. 3) начнет свою работу в 12:00 и завершится в 21:30.
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