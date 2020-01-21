Cуд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли

ЕРЕВАН, 21 янв – РИА Новости. Заседание суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 4 февраля из-за отсутствия адвокатов двух подсудимых, заявила во вторник в ходе процесса судья по делу Анна Данибекян.
"Заседание суда откладывается из-за отсутствия адвокатов Армена Геворгяна и Роберта Кочаряна. Следующее заседание начнется 4 февраля в 13.00 (12.00 мск)", - сказала Данибекян.
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Ранее она зачитала подписанное адвокатами заявление, в котором те отметили, что 9 января в их адрес со стороны правопреемника одного из пострадавших по делу прозвучала угроза, не получившая должной реакции суда. "Адвокаты считают, что тем самым они лишены возможности полноценно реализовать свои права и обязанности и отказываются участвовать в сегодняшнем заседании", - сказала судья.
Четырнадцатого января с таким же заявлением выступил адвокат бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Мигран Погосян. За это во вторник суд вынес предупреждение Погосяну.
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Данибекян ранее заявила, что если адвокаты не явятся на три заседания подряд, то суд имеет право предложить подсудимому иного адвоката, а в случае отказа - назначить защитника.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя".
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