Cуд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли

ЕРЕВАН, 21 янв – РИА Новости. Заседание суда по делу бывшего президента Армении Заседание суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 4 февраля из-за отсутствия адвокатов двух подсудимых, заявила во вторник в ходе процесса судья по делу Анна Данибекян.

"Заседание суда откладывается из-за отсутствия адвокатов Армена Геворгяна и Роберта Кочаряна. Следующее заседание начнется 4 февраля в 13.00 (12.00 мск)", - сказала Данибекян.

Ранее она зачитала подписанное адвокатами заявление, в котором те отметили, что 9 января в их адрес со стороны правопреемника одного из пострадавших по делу прозвучала угроза, не получившая должной реакции суда. "Адвокаты считают, что тем самым они лишены возможности полноценно реализовать свои права и обязанности и отказываются участвовать в сегодняшнем заседании", - сказала судья.

Четырнадцатого января с таким же заявлением выступил адвокат бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Мигран Погосян. За это во вторник суд вынес предупреждение Погосяну.

Данибекян ранее заявила, что если адвокаты не явятся на три заседания подряд, то суд имеет право предложить подсудимому иного адвоката, а в случае отказа - назначить защитника.