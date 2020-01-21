Песков не знает, где СМИ узнали об идеях Медведева о реформе власти

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу информации СМИ о варианте реформы власти, якобы предложенном Владимиру Путину экс-премьером Дмитрием Медведевым в декабре прошлого года.
"Мне не известны источники этих сообщений, поэтому я ничего вам не могу сказать. Я не знаю, откуда они взяли такую информацию", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Медведев в конце прошлого года предлагал Путину свой вариант реформы, предполагающий совмещение постов президента и премьера.
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