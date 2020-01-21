Песков не знает, где СМИ узнали об идеях Медведева о реформе власти

"Мне не известны источники этих сообщений, поэтому я ничего вам не могу сказать. Я не знаю, откуда они взяли такую информацию", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Медведев в конце прошлого года предлагал Путину свой вариант реформы, предполагающий совмещение постов президента и премьера.