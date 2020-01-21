В Сирию за сутки вернулись более 830 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 220 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 600 человек прибыли из Иордании, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 833 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 223 человека (женщин - 67, детей - 113), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 610 человек (женщин - 183, детей - 311)", - говорится в сообщении.
В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). Специалисты разминировали 2,3 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
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