В Сирию за сутки вернулись более 830 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 833 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 223 человека (женщин - 67, детей - 113), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 610 человек (женщин - 183, детей - 311)", - говорится в сообщении.