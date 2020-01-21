Корпорация МСП поддержит производителя теплообменной техники

"Торговый дом Альянс-Трейд" получит кредит на сумму 60 миллионов рублей. Финансирование открыто при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 15 миллионов рублей, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, средства будут направлены на приобретение сырья, комплектующих, расходных материалов. Ожидается, что в результате финансовой поддержки компания увеличит объём производства теплообменного оборудования, расширит круг партнёров и географию продаж.

ООО "Торговый дом Альянс-Трейд" – российский производитель теплообменного оборудования, конвекторов отопления, а также канальных теплообменников. Предприятие осуществляет полный производственный цикл на площадях в 15 тысяч квадратных метров. Штат сотрудников насчитывает около 250 человек, в распоряжении завода имеется собственное конструкторское бюро, напомнили в пресс-службе.