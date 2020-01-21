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Корпорация МСП поддержит производителя теплообменной техники
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РИА Новости

Корпорация МСП поддержит производителя теплообменной техники

12:19 21.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Московский производитель теплообменного оборудования сможет увеличить выпуск продукции благодаря поддержке со стороны Корпорации МСП, сообщает пресс-служба Корпорации.
"Торговый дом Альянс-Трейд" получит кредит на сумму 60 миллионов рублей. Финансирование открыто при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 15 миллионов рублей, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, средства будут направлены на приобретение сырья, комплектующих, расходных материалов. Ожидается, что в результате финансовой поддержки компания увеличит объём производства теплообменного оборудования, расширит круг партнёров и географию продаж.
ООО "Торговый дом Альянс-Трейд" – российский производитель теплообменного оборудования, конвекторов отопления, а также канальных теплообменников. Предприятие осуществляет полный производственный цикл на площадях в 15 тысяч квадратных метров. Штат сотрудников насчитывает около 250 человек, в распоряжении завода имеется собственное конструкторское бюро, напомнили в пресс-службе.
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