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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-21T12:18+0300
https://ria.ru/20200121/1563665407.html
В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции
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РИА Новости

В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции

12:18 21.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ состоит из представителей разных сфер, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, были наработки, были озвучены предложения, вчера мы с вами говорили, что в группе присутствуют представители из самых разных областей нашей жизни, широкое представительство в этой группе. Группа провела свои заседания, поэтому свою роль она играет", - ответил он на вопрос, насколько велика роль этой рабочей группы.
Конституция Российской Федерации
20 января, 21:05
В Госдуме рассказали об изменениях в Конституции
Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию РФ. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. 19 января сопредседатели рабочей группы заявили, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному Собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Послание президента России Федеральному собраниюГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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