В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ состоит из представителей разных сфер, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, были наработки, были озвучены предложения, вчера мы с вами говорили, что в группе присутствуют представители из самых разных областей нашей жизни, широкое представительство в этой группе. Группа провела свои заседания, поэтому свою роль она играет", - ответил он на вопрос, насколько велика роль этой рабочей группы.
20 января, 21:05В Госдуме рассказали об изменениях в Конституции
Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию РФ. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. 19 января сопредседатели рабочей группы заявили, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному Собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.