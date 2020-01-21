В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции

"Безусловно, были наработки, были озвучены предложения, вчера мы с вами говорили, что в группе присутствуют представители из самых разных областей нашей жизни, широкое представительство в этой группе. Группа провела свои заседания, поэтому свою роль она играет", - ответил он на вопрос, насколько велика роль этой рабочей группы.