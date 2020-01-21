Промышленное производство Подмосковья в 2019 году выросло на 12,5%

КРАСНОГОРСК, 21 янв - РИА Новости. Объем отгруженной продукции промышленного производства Московской области по итогам 2019 года показал рост в 12,5% по сравнению с 2018 годом, сообщила министр инвестиций и инноваций региона Наталья Егорова.
"По итогам 2019 года, промышленное производство Московской области показало рост в 12,5%. Наиболее активный вклад внесли отрасли металлургии и пищевого производства", - сказала Егорова на заседании правительства региона во вторник.
По данным пресс-службы региональные предприятия отгрузили продукции на сумму 2,8 триллиона рублей, перечислив при этом 161,6 миллиардов рублей налоговых сборов.