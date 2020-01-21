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Новости Подмосковья
2020-01-21T12:15+0300
https://ria.ru/20200121/1563665219.html
Промышленное производство Подмосковья в 2019 году выросло на 12,5%
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РИА Новости

Промышленное производство Подмосковья в 2019 году выросло на 12,5%

12:15 21.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие у первой пилотной металлургической печи для выплавки чугуна
Рабочие у первой пилотной металлургической печи для выплавки чугуна
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочие у первой пилотной металлургической печи для выплавки чугуна
КРАСНОГОРСК, 21 янв - РИА Новости. Объем отгруженной продукции промышленного производства Московской области по итогам 2019 года показал рост в 12,5% по сравнению с 2018 годом, сообщила министр инвестиций и инноваций региона Наталья Егорова.
"По итогам 2019 года, промышленное производство Московской области показало рост в 12,5%. Наиболее активный вклад внесли отрасли металлургии и пищевого производства", - сказала Егорова на заседании правительства региона во вторник.
По данным пресс-службы региональные предприятия отгрузили продукции на сумму 2,8 триллиона рублей, перечислив при этом 161,6 миллиардов рублей налоговых сборов.
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