В Кремле не комментируют сроки подготовки законопроекта о Госсовете

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не комментирует сроки подготовки законопроекта о Государственном совете Российской Федерации.
Предполагается, что готовящаяся поправка в конституцию впервые закрепит статус Госсовета - это будет орган для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия госорганов, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Президент России будет формировать Государственный совет РФ, статус которого будет определяться отдельным федеральным законом.
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"Я сейчас пока не могу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, кто будет заниматься составлением отдельного федерального закона и в какие сроки это произойдет.
Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.