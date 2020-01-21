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Творческая встреча с народным артистом России Вадимом Абдрашитовым
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РИА Новости

Творческая встреча с народным артистом России Вадимом Абдрашитовым

11:54 21.01.2020
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27 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча с народным артистом России Вадимом АБДРАШИТОВЫМ, приуроченная к его 75-летнему юбилею.
Российским кинорежиссером снято 12 картин, каждая из которых стала событием в кинематографической жизни страны. Такие ленты, как " Охота на лис", "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра" и другие, были заслуженно отмечены престижными профессиональными наградами на Родине и за рубежом и завоевали искреннюю любовь миллионов людей, став важной частью отечественного кинонаследия.

О творчестве, готовящихся съемках, о преподавательской деятельности во ВГИКе, где Вадим Абдрашитов руководит мастерской на кафедре режиссуры игрового фильма, расскажет юбиляр журналистам.

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