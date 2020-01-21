Творческая встреча с народным артистом России Вадимом Абдрашитовым

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27 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча с народным артистом России Вадимом АБДРАШИТОВЫМ, приуроченная к его 75-летнему юбилею.