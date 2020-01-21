Творческая встреча с народным артистом России Вадимом Абдрашитовым

Российским кинорежиссером снято 12 картин, каждая из которых стала событием в кинематографической жизни страны. Такие ленты, как " Охота на лис", "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра" и другие, были заслуженно отмечены престижными профессиональными наградами на Родине и за рубежом и завоевали искреннюю любовь миллионов людей, став важной частью отечественного кинонаследия.
О творчестве, готовящихся съемках, о преподавательской деятельности во ВГИКе, где Вадим Абдрашитов руководит мастерской на кафедре режиссуры игрового фильма, расскажет юбиляр журналистам.
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О творчестве, готовящихся съемках, о преподавательской деятельности во ВГИКе, где Вадим Абдрашитов руководит мастерской на кафедре режиссуры игрового фильма, расскажет юбиляр журналистам.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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