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Жителей Приморья будут судить за выращивание 126 тысяч кустов конопли
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РИА Новости

Жителей Приморья будут судить за выращивание 126 тысяч кустов конопли

11:43 21.01.2020 (обновлено: 16:06 21.01.2020)
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© Фото : Пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.УссурийскУничтожение делянки в лесных массивах Михайловского района, Уссурийской области
Уничтожение делянки в лесных массивах Михайловского района, Уссурийской области
© Фото : Пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.Уссурийск
Уничтожение делянки в лесных массивах Михайловского района, Уссурийской области
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Дело приморцев, обвиняемых в выращивании 126 тысяч кустов конопли, передано в суд, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
Ранее сообщалось, что транспортные полицейские застали обвиняемых в момент сбора конопли и изъяли 43 килограмма марихуаны, а также брезентовые пологи, на которых сушились растения.
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Следователи установили организатора группы, которым оказался неоднократно судимый 45-летний житель Приморья. Он привлек к незаконной деятельности троих, ранее судимых знакомых в возрасте от 47 до 52 лет, которые не имели средств к существованию, постоянного места жительства и являлись наркозависимыми, отмечают в пресс-службе.
"Группа просуществовала около полугода, и в конце сентября ее незаконная деятельность была ликвидирована, а выращенные 126 тысяч кустов конопли уничтожены тяжелой техникой. В настоящее время уголовное дело... направлено в суд", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что решение суда обвиняемые будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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