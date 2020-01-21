Жителей Приморья будут судить за выращивание 126 тысяч кустов конопли

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Дело приморцев, обвиняемых в выращивании 126 тысяч кустов конопли, передано в суд, сообщает пресс-служба управления на транспорте Дело приморцев, обвиняемых в выращивании 126 тысяч кустов конопли, передано в суд, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

Ранее сообщалось, что транспортные полицейские застали обвиняемых в момент сбора конопли и изъяли 43 килограмма марихуаны, а также брезентовые пологи, на которых сушились растения.

Были возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

Следователи установили организатора группы, которым оказался неоднократно судимый 45-летний житель Приморья. Он привлек к незаконной деятельности троих, ранее судимых знакомых в возрасте от 47 до 52 лет, которые не имели средств к существованию, постоянного места жительства и являлись наркозависимыми, отмечают в пресс-службе.

"Группа просуществовала около полугода, и в конце сентября ее незаконная деятельность была ликвидирована, а выращенные 126 тысяч кустов конопли уничтожены тяжелой техникой. В настоящее время уголовное дело... направлено в суд", - говорится в сообщении ведомства.