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Глава "Фосагро" ждет конструктивного диалога с бизнесом в Давосе
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РИА Новости

Глава "Фосагро" ждет конструктивного диалога с бизнесом в Давосе

11:42 21.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Генеральный директор группы "ФосАгро", член правления РСПП Андрей Гурьев
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
ДАВОС (Швейцария), 21 янв – РИА Новости. Гендиректор производителя удобрений "Фосагро" Андрей Гурьев ожидает, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в разных регионах Земли, диалог между представителями российского и иностранного бизнеса на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет конструктивным и плодотворным, заявил РИА Новости Гурьев в преддверии экономического форума.
"Я ожидаю конструктивный и плодотворный диалог по широкому кругу вопросов между представителями российского бизнеса и нашими коллегами со всего мира, несмотря на непростую геополитическую обстановку в отдельных регионах. Именно в такие времена, как сейчас, нам нужно стремиться к диалогу для объединения усилий в поиске совместных эффективных решений имеющимся глобальным проблемам", - сказал Гурьев.
Он заметил, что мир по-прежнему тесно связан торговыми отношениями и предпринимательской деятельностью. "Российская сторона обладает необходимыми ресурсами, знаниями и опытом, чтобы внести свой вклад в создание целостного и устойчивого мира", - подчеркнул собеседник агентства.
Гурьев напомнил, что основная тема форума 2020 года - "формирование капитализма для всех заинтересованных сторон". "Это подразумевает, что бизнес должен в полной мере думать не только о максимизации прибыли, но и о собственном вкладе в решение глобальных задач", - указал он. При этом, продолжил глава "Фосагро", повестка форума созвучна приоритетам долгосрочной стратегии развития компании.
Логотип компании Фосагро
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"Несмотря на то что наш стратегический приоритет - российский рынок, я глубоко убежден, что ведущие мировые компании, к числу которых относится и "Фосагро", должны содействовать устойчивости глобального развития, в нашем случае, помогая стабильному обеспечению жителей планеты безопасным для здоровья продовольствием", - сказал Гурьев.
Он также рассказал, что примет участие во встречах с ведущими представителями глобального бизнес-сообщества. "Мы рассмотрим основные факторы, влияющие на нашу отрасль, но также затронем вопросы взаимодействия и реализации совместных инициатив для проактивных действий в условиях современных вызовов и угроз, в том числе в области продовольственной безопасности и экологии", - добавил гендиректор "Фосагро".
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Андрей ГурьевФосАгроДавосЭкономика
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