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Творческая встреча с народным артистом России Дмитрием Маликовым
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РИА Новости

Творческая встреча с народным артистом России Дмитрием Маликовым

11:38 21.01.2020 (обновлено: 11:41 21.01.2020)
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28 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдёт творческая встреча с народным артистом России, композитором, пианистом, певцом, актером, продюсером Дмитрием МАЛИКОВЫМ, приуроченная к 50-летнему юбилею, который состоится 29 января.
Два года назад Дмитрий Маликов отметил свое 30-летие на российской эстраде. Однако на своих концертах певец до сих пор собирает полные залы молодежи и является многократным лауреатом престижных музыкальных премий. Он создал около сотни песен, записал 17 дисков и альбомов и 22 сборника.
О том, как удается певцу столько лет сохранять свою аудиторию и быть в полной мере востребованным на российской эстраде, расскажет юбиляр журналистам.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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