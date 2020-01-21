Творческая встреча с народным артистом России Дмитрием Маликовым

Два года назад Дмитрий Маликов отметил свое 30-летие на российской эстраде. Однако на своих концертах певец до сих пор собирает полные залы молодежи и является многократным лауреатом престижных музыкальных премий. Он создал около сотни песен, записал 17 дисков и альбомов и 22 сборника.
О том, как удается певцу столько лет сохранять свою аудиторию и быть в полной мере востребованным на российской эстраде, расскажет юбиляр журналистам.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
О том, как удается певцу столько лет сохранять свою аудиторию и быть в полной мере востребованным на российской эстраде, расскажет юбиляр журналистам.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/