Творческая встреча с народным артистом России Дмитрием Маликовым

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28 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдёт творческая встреча с народным артистом России, композитором, пианистом, певцом, актером, продюсером Дмитрием МАЛИКОВЫМ, приуроченная к 50-летнему юбилею, который состоится 29 января.