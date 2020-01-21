Заседание Зиновьевского клуба

Участники:
- директор МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;
- журналист, доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис МЕЖУЕВ.
В обсуждении темы примут участие члены Зиновьевского клуба: Ольга ЗИНОВЬЕВА, Искандер ВАЛИТОВ, Михаил ДЕМУРИН, Ксения ЗИНОВЬЕВА, Алексей ПАНКИН, Алексей ПИЛЬКО, Анастасия ФЕДИНА.
Модератор — координатор Зиновьевского клуба Дмитрий КУЛИКОВ.
Что нужно знать о государстве и власти в США? Ответ на этот вопрос обсудят участники мероприятия.
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учреждённая МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и президент Международного общества "Россия — Германия").
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;
- журналист, доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис МЕЖУЕВ.
В обсуждении темы примут участие члены Зиновьевского клуба: Ольга ЗИНОВЬЕВА, Искандер ВАЛИТОВ, Михаил ДЕМУРИН, Ксения ЗИНОВЬЕВА, Алексей ПАНКИН, Алексей ПИЛЬКО, Анастасия ФЕДИНА.
Модератор — координатор Зиновьевского клуба Дмитрий КУЛИКОВ.
Что нужно знать о государстве и власти в США? Ответ на этот вопрос обсудят участники мероприятия.
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учреждённая МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и президент Международного общества "Россия — Германия").
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/