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Заседание Зиновьевского клуба
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РИА Новости

Заседание Зиновьевского клуба

11:37 21.01.2020 (обновлено: 11:40 21.01.2020)
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23 января в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба на тему: "Борьба идеологических дискурсов на американских выборах".
Участники:
- директор МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;
- журналист, доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис МЕЖУЕВ.

В обсуждении темы примут участие члены Зиновьевского клуба: Ольга ЗИНОВЬЕВА, Искандер ВАЛИТОВ, Михаил ДЕМУРИН, Ксения ЗИНОВЬЕВА, Алексей ПАНКИН, Алексей ПИЛЬКО, Анастасия ФЕДИНА.

Модератор — координатор Зиновьевского клуба Дмитрий КУЛИКОВ.

Что нужно знать о государстве и власти в США? Ответ на этот вопрос обсудят участники мероприятия.
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учреждённая МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и президент Международного общества "Россия — Германия").

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