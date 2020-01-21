"Хабаровская генерация" выделит в 2020 году более 2 млрд руб на ремонт

ХАБАРОВСК , 21 янв - РИА Новости. "Хабаровская генерация", филиал "Дальневосточной генерирующей компании" (ДГК, входит в "Русгидро") в этом году направит 2,1 миллиарда рублей на ремонт оборудования, сообщает компания во вторник.

"Филиал "Хабаровская генерация" направит 2,1 миллиарда рублей на капитальные, средние и текущие ремонты оборудования в 2020 году. Большую часть средств планируется освоить в рамках ремонтных программ Хабаровской ТЭЦ-3 (571,8 миллиона рублей), Хабаровской ТЭЦ-1 (437,6 миллиона рублей) и Комсомольской ТЭЦ-2 (393,8 миллиона рублей)", - говорится в сообщении.