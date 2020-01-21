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Теплоснабжение
2020-01-21T11:34+0300
https://ria.ru/20200121/1563662698.html
СГК завершила первый этап перевода Подсинего на котельную в Абакане
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РИА Новости

СГК завершила первый этап перевода Подсинего на котельную в Абакане

11:34 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип Сибирской генерирующей компании на Красноярском экономическом форуме 2018
Логотип Сибирской генерирующей компании на Красноярском экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) завершила проектирование тепломагистрали из Абакана в село Подсинее Алтайского района Хакасии, следует из сообщения компании.
Это первый этап инвестиционного проекта компании по переводу теплоснабжения села на котельную №6, стоимость которого - 140 миллионов рублей.
Данный проект СГК необходимо реализовать в сжатые сроки - в течение года.
Как отмечает компания, это первый инвестпроект СГК, который поддержал Фонд содействия реформированию ЖКХ на условиях софинансирования: 60% стоимости работ выделяет фонд, 40% берет на себя СГК.
"Благодаря нашей совместной работе с Фондом реформирования ЖКХ и Минстроем Хакасии будет закрыта котельная Подсинего. Улучшится экология села, а потребители смогут получать надежное тепло и пользоваться горячей водой круглый год. То есть мы реально можем изменить качество жизни сельчан — и именно этим, помимо экономической составляющей, интересен данный проект", - подчеркнул директор абаканского филиала СГК Андрей Аплошкин.
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СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, временно находится в эксплуатации у компании "Энел Россия".
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ТеплоснабжениеСибирская генерирующая компанияРоссия
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