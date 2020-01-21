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Теплоснабжение
2020-01-21T11:23+0300
https://ria.ru/20200121/1563662131.html
В феврале компании подадут заявки на КОМ на 2025 год
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РИА Новости

В феврале компании подадут заявки на КОМ на 2025 год

11:23 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим ГрозновТЭЦ
ТЭЦ
© РИА Новости / Максим Грознов
ТЭЦ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заявки энергокомпаний на конкурентный отбор мощности (КОМ) в РФ, определяющий цену мощности для действующих электростанций в 2025 году, будут приниматься 10-14 февраля, говорится в материалах "Системного оператора ЕЭС" (диспетчер энергосистемы).
"Срок подачи ценовых заявок на продажу мощности в целях участия в КОМ на 2025 год установлен с 09.00 мск 10 февраля 2020 года до 18.00 мск 14 февраля 2020 года", - говорится в материалах.
Электростанции России получают доход за счет продажи двух товаров - электроэнергии и мощности. Доходы от продажи мощности в среднем составляют около 30% доходов станции. Цена мощности действующих электростанций определяется на несколько лет вперед в ходе специальной конкурсной процедуры - конкурентного отбора мощности (КОМ). В 2019 году проводился КОМ на 2022-2024 годы, в этом году пройдет на 2025 год.
Изначально КОМ на 2025 год должен был пройти до 15 ноября 2019 года, но был перенесен до 15 февраля 2020 года в связи с тем, что отбор проектов в рамках программы модернизации тепловых электростанций нужно проводить до КОМ.
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