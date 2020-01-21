В феврале компании подадут заявки на КОМ на 2025 год

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Заявки энергокомпаний на конкурентный отбор мощности (КОМ) в РФ, определяющий цену мощности для действующих электростанций в 2025 году, будут приниматься 10-14 февраля, говорится в материалах " Заявки энергокомпаний на конкурентный отбор мощности (КОМ) в РФ, определяющий цену мощности для действующих электростанций в 2025 году, будут приниматься 10-14 февраля, говорится в материалах " Системного оператора ЕЭС " (диспетчер энергосистемы).

"Срок подачи ценовых заявок на продажу мощности в целях участия в КОМ на 2025 год установлен с 09.00 мск 10 февраля 2020 года до 18.00 мск 14 февраля 2020 года", - говорится в материалах.

Электростанции России получают доход за счет продажи двух товаров - электроэнергии и мощности. Доходы от продажи мощности в среднем составляют около 30% доходов станции. Цена мощности действующих электростанций определяется на несколько лет вперед в ходе специальной конкурсной процедуры - конкурентного отбора мощности (КОМ). В 2019 году проводился КОМ на 2022-2024 годы, в этом году пройдет на 2025 год.