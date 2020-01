Российские ученые создают лекарство от умственной отсталости

Ученые выяснили, что вызывает умственную отсталость при синдроме Дауна Появление "лишней" хромосомы в геноме людей, страдающих от синдрома Дауна, приводит к тому, что их нервные клетки образуют гораздо меньше связей со своими "соседями" в мозге, заявляют генетики в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.