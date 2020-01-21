Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T13:28+0300
https://ria.ru/20200121/1563661839.html
В Приморье из-за коронавируса усилили контроль за прибывающими из КНР
https://cdn25.img.ria.ru/images/156364/60/1563646063_0:177:3072:1905_1036x0_80_0_0_24ec7eb45a30ddf3d3bbb097e7db0edb.jpg
РИА Новости

В Приморье из-за коронавируса усилили контроль за прибывающими из КНР

11:14 21.01.2020 (обновлено: 13:28 21.01.2020)
357
© REUTERS / StringerБольница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
© REUTERS / Stringer
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в Приморье из-за распространения в Азии коронавируса усилили контроль за состоянием прибывших из КНР людей, также опрашиваются больные респираторными заболеваниями в больницах региона.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. В Ухани уже умерли четыре человека.
Медицинское оборудование
15 января, 07:43
В Китае рассказали о симптомах нового типа коронавируса
Представитель международного аэропорта Владивостока сообщил РИА Новости, что "с прошлой недели специалисты Роспотребнадзора усилили контроль" за состоянием пассажиров, прибывающих из КНР.
"Проводится санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ, расположенных на территории Приморского края. При помощи приборов для дистанционного измерения температуры тела проводится контроль состояния здоровья людей, прибывающих из неблагополучных по инфекционным болезням стран, в том числе из КНР", - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.
В январе досмотрено 86931 человек. Лиц с признаками острых респираторных вирусных инфекций не выявлено. Случаев внебольничных пневмоний, связанных с пребыванием в провинции Хубэй, не зарегистрировано. В больницах региона опрашивают пациентов с признаками ОРВИ, чтобы узнать, были ли они в КНР, в том числе в городе Ухань.
Также информация о ситуации по коронавирусной инфекции направлена властям и туроператорам. Прямых рейсов в Ухань через пункты пропуска в Приморье нет.
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
20 января, 18:23
В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми
010000
Обсудить 0
коронавирусыРаспространение нового коронавирусаТуризмЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорКитайПриморский край
Рекомендуем
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Роспотребнадзор оценил вероятность распространения нового коронавируса
Ухань, Китай
В Ухане усилили контроль над въездом и выездом из-за коронавируса
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Роспотребнадзор разработал тесты для выявления нового коронавируса
Врач
Китайские представители примут участие в заседании ВОЗ по коронавирусу
Женщина в защитной маске на железнодорожном вокзале Пекина, откуда множество людей отправляется домой на новогодние праздники. 21 января 2020
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
РФ в феврале создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Эксперт оценил опасность распространения нового коронавируса
Зал судебных заседаний
СМИ: пьяных правонарушителей хотят посылать на принудительное лечение
Полиция Египта
В Египте пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями, сообщили СМИ
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до шести человек
Дежурные службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
В Москве 20 января эвакуировали 450 объектов из-за угроз минирования
Сотрудник пожарной службы
В Екатеринбурге подросток помог спастись соседям при пожаре
Тушение пожара на рыболовецком траулере
Ледокол будет тушить пожар на траулере в Охотском море
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Импичмент особого режима: доступ СМИ к процессу над Трампом ограничат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния