В Приморье из-за коронавируса усилили контроль за прибывающими из КНР

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Специалисты Специалисты Роспотребнадзора Приморье из-за распространения в Азии коронавируса усилили контроль за состоянием прибывших из КНР людей, также опрашиваются больные респираторными заболеваниями в больницах региона.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. В Ухани уже умерли четыре человека.

Представитель международного аэропорта Владивостока сообщил РИА Новости, что "с прошлой недели специалисты Роспотребнадзора усилили контроль" за состоянием пассажиров, прибывающих из КНР.

"Проводится санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ, расположенных на территории Приморского края. При помощи приборов для дистанционного измерения температуры тела проводится контроль состояния здоровья людей, прибывающих из неблагополучных по инфекционным болезням стран, в том числе из КНР", - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

В январе досмотрено 86931 человек. Лиц с признаками острых респираторных вирусных инфекций не выявлено. Случаев внебольничных пневмоний, связанных с пребыванием в провинции Хубэй, не зарегистрировано. В больницах региона опрашивают пациентов с признаками ОРВИ, чтобы узнать, были ли они в КНР, в том числе в городе Ухань.