Инвестиции в экономику Подмосковья превысили триллион рублей

КРАСНОГОРСК, 21 янв - РИА Новости. Инвестиции в экономику Московской области превысили один триллион рублей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства региона во вторник.
"Результаты неплохие, но есть к чему стремиться. Мы перешагнули триллион, но в послании президента было сказано, что четверть от валового регионального продукта должно быть инвестировано в территорию", - сказал Воробьев.
Он отметил, что ВРП региона составляет 4,6 триллиона рублей, следовательно 25% от этой суммы составляет 1,15 триллиона рублей.