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Новости Подмосковья
2020-01-21T11:06+0300
https://ria.ru/20200121/1563661427.html
Инвестиции в экономику Подмосковья превысили триллион рублей
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РИА Новости

Инвестиции в экономику Подмосковья превысили триллион рублей

11:06 21.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
КРАСНОГОРСК, 21 янв - РИА Новости. Инвестиции в экономику Московской области превысили один триллион рублей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства региона во вторник.
"Результаты неплохие, но есть к чему стремиться. Мы перешагнули триллион, но в послании президента было сказано, что четверть от валового регионального продукта должно быть инвестировано в территорию", - сказал Воробьев.
Он отметил, что ВРП региона составляет 4,6 триллиона рублей, следовательно 25% от этой суммы составляет 1,15 триллиона рублей.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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