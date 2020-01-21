ОНФ попросил Росмолодежь бороться с сайтами, где продают снюс и насвай

"Сайты, предлагающие приобрести снюс или насвай, фактически распространяют информацию, побуждающую детей совершать противоправные действия, которые очевидно представляют угрозу их здоровью. Просим рассмотреть возможность и организовать работу Росмолодежи по ограничению доступа к таким интернет-страницам", - цитирует пресс-служба сопредседателя центрального штаба ОНФ, доктора Леонида Рошаля.

Эксперты ОНФ на круглом столе тематической площадки "Здравоохранение" в декабре отмечали, что, несмотря на запрет оптовой и розничной продажи снюса и насвая, такая продукция массово распространена на рынке. Участники подчеркнули, что действующий запрет не решает проблему распространения в интернете массы сайтов, продающих эти некурительные табачные изделия.