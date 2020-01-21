ОНФ попросил Росмолодежь бороться с сайтами, где продают снюс и насвай

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) попросил Росмолодежь добиваться блокировки сайтов, на которых продают снюс и насвай, сообщает пресс-служба ОНФ.
"Сайты, предлагающие приобрести снюс или насвай, фактически распространяют информацию, побуждающую детей совершать противоправные действия, которые очевидно представляют угрозу их здоровью. Просим рассмотреть возможность и организовать работу Росмолодежи по ограничению доступа к таким интернет-страницам", - цитирует пресс-служба сопредседателя центрального штаба ОНФ, доктора Леонида Рошаля.
Эксперты ОНФ на круглом столе тематической площадки "Здравоохранение" в декабре отмечали, что, несмотря на запрет оптовой и розничной продажи снюса и насвая, такая продукция массово распространена на рынке. Участники подчеркнули, что действующий запрет не решает проблему распространения в интернете массы сайтов, продающих эти некурительные табачные изделия.
Представители ОНФ провели мониторинг и нашли 100 интернет-страниц, продающих некурительные смеси от разных производителей. На сайтах указаны цены, и есть возможность заказать доставку.
"Исследования показывают, что в некоторых образцах так называемых леденцов с никотином содержится до 12 мг/г никотина. Представители врачебного сообщества отмечают, что потребление снюса приводит к тяжелым последствиям для здоровья детей", - говорится в сообщении.