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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-21T08:41+0300
https://ria.ru/20200121/1563656715.html
Власти Сахалина поставили задачу снизить уровень бедности до 3,5%
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РИА Новости

Власти Сахалина поставили задачу снизить уровень бедности до 3,5%

08:40 21.01.2020 (обновлено: 08:41 21.01.2020)
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© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской областиГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской области
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв – РИА Новости. Власти Сахалина намерены в этом году снизить уровень бедности в регионе до рекордно низкого по стране уровня в 3,5%, заявил губернатор области Валерий Лимаренко на пресс-конференции.
"На этот год стоит амбициозная задача – снизить уровень бедности в регионе до рекордных 3,5%. За 2019 год материальное положение улучшили 25 тысяч жителей области, а уровень бедности сократился вдвое – с 9,7 до 4,3%", - сказал глава региона.
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По словам Лимаренко, задача будет достигнута при помощи пакета новых мер социальной поддержки сахалинцев и курильчан. В их числе – выплаты при рождении первенца, увеличение и продление регионального маткапитала до 2026 года, финансовая помощь малоимущим семьям с детьми. Ранее целый комплекс социальных инициатив в своем послании Федеральному собранию озвучил президент страны Владимир Путин.
"Одно из главных нововведений – при рождении первенца на Сахалине и Курилах решено выплачивать всем семьям по 150 тысяч рублей. Ранее такую поддержку получали только женщины, которые стали мамами в возрасте от 19 до 25 лет. Также с этого года для семей с двумя детьми региональный материнский капитал увеличен до 250 тысяч рублей (ранее выплата составляла чуть более 200 тысяч)", - отметил губернатор.
Кроме того, в области семьям с детьми помогают в погашении ипотечного кредита. При появлении на свет первого ребенка сумма долга уменьшается на 500 тысяч рублей, второго – 1 миллион рублей, третьего и последующих – до 2 миллионов рублей. Ранее эта практика распространялась на займы от Сахалинского ипотечного агентства, теперь она будет действовать и в отношении коммерческих банков.
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Ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малоимущих семей на Сахалине и Курилах составит более 8 тысяч рублей. По словам Лимаренко, если даже с учетом этой выплаты материальное положение семьи останется тяжелым, помощь достигнет 16 тысяч рублей. Новую соцподдержку получат около 5 тысяч островных семей.
Кроме этого, в регионе действует адресная продовольственная помощь малоимущим семьям, система социальных карт для пенсионеров со скидкой 10% в магазинах и аптеках, сеть социальных магазинов с наценкой не более 15%, программа социальных контрактов.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в прошлом году прогнозировал, что уровень бедности в РФ в 2019 году составит 12,5%, а затем постепенно будет сокращаться до 6,6% в 2024 году.
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Послание президента России Федеральному собраниюВалерий ЛимаренкоСахалинВладимир ПутинОбщество
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