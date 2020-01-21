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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
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РИА Новости

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

04:07 21.01.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на востоке Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что сейсмическое событие произошло во вторник днём по местному времени.
"Эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 находился на глубине 163,5 километра в 126 километрах юго-западнее посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района", - сообщил представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, в населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущались. Жертв и разрушений нет.
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