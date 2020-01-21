На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на востоке Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что сейсмическое событие произошло во вторник днём по местному времени.
"Эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 находился на глубине 163,5 километра в 126 километрах юго-западнее посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района", - сообщил представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, в населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущались. Жертв и разрушений нет.