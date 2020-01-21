В Приморье мужчину осудили за угон 14 иномарок и возврат их за деньги

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Уссурийский районный суд Приморья признал местного жителя виновным в угоне в составе преступной группы 14 иномарок и возврате их хозяевам за деньги, сообщает региональная прокуратура.
"В суде установлено, что фигурант в 2016 году вступил в преступную группу ... С декабря 2016 года по сентябрь 2017 года участникам организованной группы удалось угнать 14 автомобилей, получив за их возврат в общей сложности более 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Суд приговорил фигуранта к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
В составе группы угонами занимались еще двое местных жителей, они ранее осуждены к реальным срокам лишения свободы.