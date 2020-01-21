В Приморье мужчину осудили за угон 14 иномарок и возврат их за деньги

"В суде установлено, что фигурант в 2016 году вступил в преступную группу ... С декабря 2016 года по сентябрь 2017 года участникам организованной группы удалось угнать 14 автомобилей, получив за их возврат в общей сложности более 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.