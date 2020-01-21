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Эксперты рассказали об атаках криптомайнеров на компании в 2019 году
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РИА Новости

Эксперты рассказали об атаках криптомайнеров на компании в 2019 году

03:28 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Около 38% компаний по всему миру в 2019 году были атакованы криптомайнерами - программами для скрытого майнинга криптовалюты, говорится в исследовании фирмы Check Point Research, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных базы об угрозах и тенденциях атак из глобальной сети ThreatCloud Intelligence, исследований Check Point за последние 12 месяцев и данных опроса IT-специалистов и руководителей высшего звена.
"Несмотря на то что криптомайнинг в 2019 году значительно сократился (что связано с падением стоимости криптовалют и закрытием майнингового сервиса Coinhive в марте), 38% компаний по всему миру были атакованы криптомайнерами. Киберпреступники используют криптомайнеры, потому что риски достаточно низки, а доходность высокая", - говорится в исследовании. По данным опроса Check Point, в первой половине 2019 года меньше всего компании в России опасались именно криптомайнеров — всего 7%.
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Около 28% организаций по всему миру в минувшем году подверглись атакам ботнетов (сеть устройств с установленным хакерским ПО), число таких атак выросло на 50% в годовом выражении. "Emotet был наиболее распространенным вредоносным ПО для ботов, главным образом из-за его универсальности и способности распространять другие вредоносные программы и спам. Другие действия ботнета, такие как sextortion-вымогательства (кибермошенничество с электронной почтой, основанное на эксплуатации чьей-либо половой жизни) и DDoS-атаки, также резко возросли в 2019 году", - указывают эксперты.
При этом число атак на мобильные устройства за год сократилось — в 2019 году 27% организаций столкнулись с такими кибератаками против 33% в 2018 году. Атаки Magecart (внедрение вредоносного кода в сайты онлайн-магазинов для кражи платежных данных клиентов) в 2019 году охватили сотни сайтов на всех платформах, причем как крупного, так и среднего и малого бизнеса: от сетей отелей до онлайн-магазинов.
"В 2019 году мы наблюдали широкий ландшафт угроз. Мы живем в эпоху гонки кибервооружений, и рост числа и уровня сложности атак будет увеличиваться. Сейчас, даже если организация оснащена самыми всеобъемлющими и современными продуктами безопасности, риск быть взломанным все равно остается, он не может быть полностью устранен. Организациям необходимо разработать упреждающий план, чтобы опередить киберпреступников и предотвратить потенциальные атаки", - отметил глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.
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