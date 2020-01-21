На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар в четырехэтажном здании

Ранее сообщалось, что в Москве загорелось неэксплуатируемое четырехэтажное здание по адресу: улица Белозерская, дом 14. Кроме того, представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар произошел в бывшем оздоровительном комплексе Училища олимпийского резерва №4 имени Гомельского.