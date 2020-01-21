На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар в четырехэтажном здании

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в нежилом здании на площади 800 квадратных метров на северо-востоке Москвы, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в Москве загорелось неэксплуатируемое четырехэтажное здание по адресу: улица Белозерская, дом 14. Кроме того, представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар произошел в бывшем оздоровительном комплексе Училища олимпийского резерва №4 имени Гомельского.
"В 2.56 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
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