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На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар в четырехэтажном здании
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РИА Новости

На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар в четырехэтажном здании

03:13 21.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в нежилом здании на площади 800 квадратных метров на северо-востоке Москвы, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в Москве загорелось неэксплуатируемое четырехэтажное здание по адресу: улица Белозерская, дом 14. Кроме того, представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар произошел в бывшем оздоровительном комплексе Училища олимпийского резерва №4 имени Гомельского.
"В 2.56 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
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