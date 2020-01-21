В Москве локализовали пожар в четырехэтажном здании

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на площади 800 квадратных метров в четырехэтажном нежилом здании на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в Москве загорелось неэксплуатируемое четырехэтажное здание по адресу: улица Белозерская, дом 14. Никто не пострадал. Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар произошел в бывшем оздоровительном комплексе Училища олимпийского резерва №4 имени Гомельского.
"В 02.48 пожар локализован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 26 человек и шесть единиц техники.
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