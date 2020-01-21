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В Москве локализовали пожар в четырехэтажном здании
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РИА Новости

В Москве локализовали пожар в четырехэтажном здании

03:06 21.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на площади 800 квадратных метров в четырехэтажном нежилом здании на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в Москве загорелось неэксплуатируемое четырехэтажное здание по адресу: улица Белозерская, дом 14. Никто не пострадал. Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар произошел в бывшем оздоровительном комплексе Училища олимпийского резерва №4 имени Гомельского.
"В 02.48 пожар локализован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 26 человек и шесть единиц техники.
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