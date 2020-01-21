Испанские лингвисты не считают необходимым менять текст конституции

МАДРИД, 21 янв – РИА Новости. Лингвисты не считают необходимым менять текст конституции Лингвисты не считают необходимым менять текст конституции Испании , принятой в 1978 году, за счет добавления феминитивов, заявил Сантьяго Муньос Мачадо, директор Королевской академии испанского языка (RAE), которая занимается решением спорных лингвистических вопросов и расширяет словарь.

В 2018 году запрос проверить текст основного закона на предмет необходимости изменений (например, добавить слова "председатель" или "министр" в женском роде) направила в RAE вице-премьер Кармен Кальво, которая курирует, в том числе, вопросы равноправия мужчин и женщин. Лингвисты провели анализ.

"Наш вывод: с точки зрения грамматики (конституция – ред.) безупречна, конституция отредактирована в соответствии с общими правилами испанского в 1978 и 2020 годах", - заявил Муньос Мачадо, представляя доклад на пресс-конференции.

Он добавил, что в конституции "используется правильный испанский с точки зрения норм".

По мнению специалистов, такие выражения, как "все испанцы равны перед законом" или "граждане имеют право участвовать в общественных делах", отражают, что это касается как мужчин, так и женщин.

В статье 30.2 говорится: "Закон определяет военную обязанность испанцев…". В момент принятия конституции военнообязанными были только мужчины, однако сейчас армия профессиональная и в ней много женщин. По мнению Мачадо, "испанцы", несмотря на изменение ситуации, сейчас интерпретируется как слово, включающее как мужчин, так и женщин.

При этом в академии считают, что, например, слово presidenta (председатель в женском роде) также грамматически правильно.

Впрочем, в RAE не исключают, что в определенных местах текста улучшения возможны.

В статье 39.2 говорится: "Все дети равны перед законом, независимо от их происхождения и гражданского состояния матерей. Закон оказывает содействие установлению отцовства". В следующем пункте статьи ("Родители должны оказывать всестороннюю помощь детям, рожденным как в браке, так и вне его…"), по мнению специалистов, "можно использовать более точную формулировку" и заменить слово "родители" (которое теоретически можно понять как отцы) на "как отцы, так и матери".

Кроме того, в текст основного закона можно будет включить слова "королева" и "принцесса", считают в RAE (в нынешнем варианте есть только "король" и "принц"). Однако, по мнению Мачадо, подобные изменения не являются "срочными", а понадобятся они, если следующим главой государства будет женщина. У короля Фелипе VI сыновей нет, наследной принцессой является его старшая дочь Леонор.

Инициатор проверки конституции Кармен Кальво осталась недовольна результатами. "Никто не может остановить продвижение в инклюзивном языке. Эту битву, как я понимаю, никто не остановит", - заявила она.