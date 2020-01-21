На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Четырехэтажное нежилое здание горит на площади 800 квадратных метров на северо-востоке Москвы, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Согласно данным спасателей, сообщение о пожаре поступило 21 января в 1.40.
"Улица Белозерская, дом 14, где происходило возгорание четырехэтажного не эксплуатируемого здания. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о пострадавших не поступала.
Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар происходит в бывшем оздоровительном комплексе Училища олимпийского резерва №4 имени Гомельского.
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