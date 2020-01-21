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Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
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РИА Новости

Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии

01:38 21.01.2020 (обновлено: 01:39 21.01.2020)
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© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес
© Фото : предоставлено правительством Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
МАДРИД, 21 янв – РИА Новости. Председатель испанского правительства Педро Санчес заявил, что хочет встретиться с главой каталонского женералитета Кимом Торрой в начале февраля в Барселоне.
Ранее испанский премьер уже анонсировал встречу с Торрой, однако не называл дату и место ее проведения.
"Поскольку господин Торра попросил меня о встрече, я предложу женералитету провести ее в первую неделю февраля", - сказал он в интервью государственному телевидению TVE.
Санчес добавил, что хочет, чтобы эта встреча прошла в Барселоне.
Премьер заявил о необходимости ведения "территориального диалога" со всеми главами правительств автономных сообществ. "Эта легислатура должна быть легислатурой территориального диалога, консенсуса", - добавил он.
"Мы договорились о работе двусторонней комиссии между правительством Испании и женералитетом, что укладывается в рамки конституции, чтобы разрешить этот политический кризис. Решение политического кризиса в Каталонии будет за счет диалога в парламенте Каталонии и сотрудничества между двумя правительствами", - сказал он.
При этом он признал наличие больших разногласий между властями Каталонии и Испании. "Они защищают самоопределение, мы защищаем самоуправление", - сказал Санчес.
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Ким ТорраПедро СанчесКаталонияИспанияВ мире
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