Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии

Ранее испанский премьер уже анонсировал встречу с Торрой, однако не называл дату и место ее проведения.

"Поскольку господин Торра попросил меня о встрече, я предложу женералитету провести ее в первую неделю февраля", - сказал он в интервью государственному телевидению TVE.

Санчес добавил, что хочет, чтобы эта встреча прошла в Барселоне.

Премьер заявил о необходимости ведения "территориального диалога" со всеми главами правительств автономных сообществ. "Эта легислатура должна быть легислатурой территориального диалога, консенсуса", - добавил он.

"Мы договорились о работе двусторонней комиссии между правительством Испании и женералитетом, что укладывается в рамки конституции, чтобы разрешить этот политический кризис. Решение политического кризиса в Каталонии будет за счет диалога в парламенте Каталонии и сотрудничества между двумя правительствами", - сказал он.