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Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
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РИА Новости

Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике

00:57 21.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкМексиканская полиция
Мексиканская полиция
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Перейти в фотобанк
Мексиканская полиция. Архивное фото
МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Суд Торреона в штате Коауила на севере Мексики включил в число обвиняемых по делу о стрельбе в колледже Сервантеса деда 11-летнего мальчика, который убил учительницу, ранил пятерых человек и покончил с собой.
"Хосе Анхель "Н", дед мальчика, застрелившего учительницу в колледже Сервантеса в Торреоне, обвиняется в преступном бездействии, повлекшем насильственную смерть", - сообщило издание Universal.
Ранее суд арестовал на время следствия 58-летнего мужчину, внук которого пришел с двумя пистолетами в школу и устроил стрельбу. В ходе повторных слушаний суд подтвердил статью обвинения - причинение смерти в результате бездействия, которая предусматривает до 35 лет лишения свободы.
Как сообщил в ходе процесса прокурор региона Лагуна, власти продолжают расследовать ближайшее окружение мальчика, которое винят в случившемся, местоположение отца ребенка пока не установлено.
По словам губернатора штата, дед занимался незаконной деятельностью, с этим связано владение незарегистрированным огнестрельным оружием. Отец ребенка, который проживает отдельно, несколько месяцев назад освободился из тюрьмы в США, где отбывал срок за хранение наркотиков.
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