Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике

МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Суд Торреона в штате Коауила на севере Суд Торреона в штате Коауила на севере Мексики включил в число обвиняемых по делу о стрельбе в колледже Сервантеса деда 11-летнего мальчика, который убил учительницу, ранил пятерых человек и покончил с собой.

"Хосе Анхель "Н", дед мальчика, застрелившего учительницу в колледже Сервантеса в Торреоне, обвиняется в преступном бездействии, повлекшем насильственную смерть", - сообщило издание Universal

Ранее суд арестовал на время следствия 58-летнего мужчину, внук которого пришел с двумя пистолетами в школу и устроил стрельбу. В ходе повторных слушаний суд подтвердил статью обвинения - причинение смерти в результате бездействия, которая предусматривает до 35 лет лишения свободы.

Как сообщил в ходе процесса прокурор региона Лагуна, власти продолжают расследовать ближайшее окружение мальчика, которое винят в случившемся, местоположение отца ребенка пока не установлено.