Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская комедия "Холоп" собрала в международном прокате более одного миллиона долларов, наибольший успех ее ждал в Германии и Сербии, сообщает пресс-служба компании "Централ Партнершип".

Картина "Холоп" режиссера Клима Шипенко за три недели собрала в кинотеатрах более 2,6 миллиарда рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Картину посмотрело более 9,5 миллионов зрителей

"Фильм режиссера Клима Шипенко уверенно лидирует с самого выхода на экраны, причем не только в России, но и за рубежом: международные сборы "Холопа" уже превысили миллион долларов. В Германии в широкий прокат картину выпустил дистрибьютор KinoKartina TV, в Сербии и странах бывшей Югославии – Stars Media. Также "Холоп" увидели на экранах в Израиле, Прибалтике и еще ряде европейских стран", — рассказали в пресс-службе.

Как уточнили прокатчики, наиболее успешными для картины стали Германия, где "Холоп" стал самым кассовым российским фильмом, когда-либо выходившим там в прокат, и Сербия.