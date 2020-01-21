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Культура
2020-01-21T00:43+0300
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Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
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РИА Новости

Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате

00:43 21.01.2020
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© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская комедия "Холоп" собрала в международном прокате более одного миллиона долларов, наибольший успех ее ждал в Германии и Сербии, сообщает пресс-служба компании "Централ Партнершип".
Картина "Холоп" режиссера Клима Шипенко за три недели собрала в кинотеатрах более 2,6 миллиарда рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Картину посмотрело более 9,5 миллионов зрителей
"Фильм режиссера Клима Шипенко уверенно лидирует с самого выхода на экраны, причем не только в России, но и за рубежом: международные сборы "Холопа" уже превысили миллион долларов. В Германии в широкий прокат картину выпустил дистрибьютор KinoKartina TV, в Сербии и странах бывшей Югославии – Stars Media. Также "Холоп" увидели на экранах в Израиле, Прибалтике и еще ряде европейских стран", — рассказали в пресс-службе.
Как уточнили прокатчики, наиболее успешными для картины стали Германия, где "Холоп" стал самым кассовым российским фильмом, когда-либо выходившим там в прокат, и Сербия.
Главный герой комедии – представитель золотой молодежи Гриша, роль которого исполнил сербский актер Милош Бикович ("Кухня"), после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.
Кадр из фильма (НЕ)идеальный мужчина
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КультураКино и сериалыНовости культурыКлим ШипенкоМария МироноваИван Охлобыстин
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