В России запущено импортозамещающее производство нанополимеров

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Нижегородской области запустили первое в России импортозамещающее производство наномодифицированных полимеров. Продукцию нового предприятия можно использовать в различных отраслях: тяжелом машиностроении, нефтегазовом секторе, медицине, производстве электротехнической продукции, а также товаров народного потребления и упаковки, в переработке полимерных отходов.
Потребление модифицированных полимеров в России ежегодно растет, однако до открытия предприятия в Нижегородской области потребности обеспечивались за счет импорта, отмечает пресс-служба губернатора и областного правительства.
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Как уточнил генеральный директор нового предприятия Дмитрий Огородцев, в дальнейшем планируется начать совместные проекты с целым рядом нижегородских компаний, что позволит создать в регионе полимерный кластер.
"Мы создали не просто отдельные импортозамещающие продукты, но импортозамещающую технологию и будем ее развивать. Будем решать задачу именно технологического порядка: не только производство, но и переработка полимеров. В свою очередь это, например, даст импульс разработкам в IT-сфере, потому что потребуется российское программное обеспечение", — сказал он.
Благодаря запуску нового производства в Нижегородской области создадут 150 рабочих мест, а в дальнейшем мощности завода предполагается увеличить. Объем инвестиций в производство составил 340 миллионов рублей.