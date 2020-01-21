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2020-01-21T15:38+0300
https://ria.ru/20200121/1563648902.html
В России запущено импортозамещающее производство нанополимеров
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РИА Новости

В России запущено импортозамещающее производство нанополимеров

08:00 21.01.2020 (обновлено: 15:38 21.01.2020)
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© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, Кирилл МартыновНа заводе по производству наномодифицированных полимеров в Нижегородской области
На заводе по производству наномодифицированных полимеров в Нижегородской области
© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, Кирилл Мартынов
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Нижегородской области запустили первое в России импортозамещающее производство наномодифицированных полимеров. Продукцию нового предприятия можно использовать в различных отраслях: тяжелом машиностроении, нефтегазовом секторе, медицине, производстве электротехнической продукции, а также товаров народного потребления и упаковки, в переработке полимерных отходов.
Потребление модифицированных полимеров в России ежегодно растет, однако до открытия предприятия в Нижегородской области потребности обеспечивались за счет импорта, отмечает пресс-служба губернатора и областного правительства.
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Как уточнил генеральный директор нового предприятия Дмитрий Огородцев, в дальнейшем планируется начать совместные проекты с целым рядом нижегородских компаний, что позволит создать в регионе полимерный кластер.
"Мы создали не просто отдельные импортозамещающие продукты, но импортозамещающую технологию и будем ее развивать. Будем решать задачу именно технологического порядка: не только производство, но и переработка полимеров. В свою очередь это, например, даст импульс разработкам в IT-сфере, потому что потребуется российское программное обеспечение", — сказал он.
Благодаря запуску нового производства в Нижегородской области создадут 150 рабочих мест, а в дальнейшем мощности завода предполагается увеличить. Объем инвестиций в производство составил 340 миллионов рублей.
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