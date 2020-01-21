В России запущено импортозамещающее производство нанополимеров

На заводе по производству наномодифицированных полимеров в Нижегородской области

© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, Кирилл Мартынов На заводе по производству наномодифицированных полимеров в Нижегородской области

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Нижегородской области запустили первое в России импортозамещающее производство наномодифицированных полимеров. Продукцию нового предприятия можно использовать в различных отраслях: тяжелом машиностроении, нефтегазовом секторе, медицине, производстве электротехнической продукции, а также товаров народного потребления и упаковки, в переработке полимерных отходов.

Потребление модифицированных полимеров в России ежегодно растет, однако до открытия предприятия в Нижегородской области потребности обеспечивались за счет импорта, отмечает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Как уточнил генеральный директор нового предприятия Дмитрий Огородцев, в дальнейшем планируется начать совместные проекты с целым рядом нижегородских компаний, что позволит создать в регионе полимерный кластер.

"Мы создали не просто отдельные импортозамещающие продукты, но импортозамещающую технологию и будем ее развивать. Будем решать задачу именно технологического порядка: не только производство, но и переработка полимеров. В свою очередь это, например, даст импульс разработкам в IT-сфере, потому что потребуется российское программное обеспечение", — сказал он.