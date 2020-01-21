Бермудский треугольник Вены. Секреты имперской столицы

Венская опера — один из символов города. Построена в 1869 году. Тогда театр был придворным — под покровительством династии Габсбургов.

С экскурсией можно попасть даже за кулисы. Цена — семь евро, продолжительность — 50 минут.

А еще в Вене есть интерактивный Дом музыки. Там вам предложат, например, попробовать себя в роли дирижера. Если получится плохо, музыканты Венского филармонического оркестра с помощью видеопроекции вас раскритикуют, рассказывает гид по Вене Валерия Кайзер.