Бермудский треугольник Вены. Секреты имперской столицы

Венская опера — один из символов города. Построена в 1869 году. Тогда театр был придворным — под покровительством династии Габсбургов.
С экскурсией можно попасть даже за кулисы. Цена — семь евро, продолжительность — 50 минут.
А еще в Вене есть интерактивный Дом музыки. Там вам предложат, например, попробовать себя в роли дирижера. Если получится плохо, музыканты Венского филармонического оркестра с помощью видеопроекции вас раскритикуют, рассказывает гид по Вене Валерия Кайзер.
Венская опера — один из символов города. Построена в 1869 году. Тогда театр был придворным — под покровительством династии Габсбургов.
С экскурсией можно попасть даже за кулисы. Цена — семь евро, продолжительность — 50 минут.
А еще в Вене есть интерактивный Дом музыки. Там вам предложат, например, попробовать себя в роли дирижера. Если получится плохо, музыканты Венского филармонического оркестра с помощью видеопроекции вас раскритикуют, рассказывает гид по Вене Валерия Кайзер.
Главный храм австрийской столицы — католический собор Святого Стефана (покровителя города, первого христианского мученика). С XII века его не раз перестраивали. Нынешний вид собор приобрел в XVI веке.
На крыше из 230 тысяч цветных черепиц выложены гербы страны и города.
Внутри — шесть капелл. Считается, что в одной из них хранятся мощи Святого Валентина — покровителя влюбленных.
Главный храм австрийской столицы — католический собор Святого Стефана (покровителя города, первого христианского мученика). С XII века его не раз перестраивали. Нынешний вид собор приобрел в XVI веке.
На крыше из 230 тысяч цветных черепиц выложены гербы страны и города.
Внутри — шесть капелл. Считается, что в одной из них хранятся мощи Святого Валентина — покровителя влюбленных.
Дом Хундертвассера знаменитый архитектор построил вместе с коллегой Йозефом Кравиной в 1983 году.
На крыше, покрытой слоем земли, растут кустарники и трава. Внутри некоторых комнат-ниш высажены деревья. Пестрый фасад дополняют разные по размерам окна и мозаика из цветных плиток.
Хундертвассер не взял гонорар за проект. Сказал, что и так счастлив, поскольку на этом месте уже не построят что-нибудь уродливое.
Дом Хундертвассера знаменитый архитектор построил вместе с коллегой Йозефом Кравиной в 1983 году.
На крыше, покрытой слоем земли, растут кустарники и трава. Внутри некоторых комнат-ниш высажены деревья. Пестрый фасад дополняют разные по размерам окна и мозаика из цветных плиток.
Хундертвассер не взял гонорар за проект. Сказал, что и так счастлив, поскольку на этом месте уже не построят что-нибудь уродливое.
В парке развлечений "Пратер" стоит прокатиться на колесе обозрения.
А еще посидеть в знаменитых домашних ресторанчиках — хойригерах, где подают молодое вино, говорит гид по Вене Мария Лобова.
Потом можно подняться на гору Каленберг, откуда открывается роскошный вид на город, и посетить хранилища завода австрийского шампанского "Шлюмбергер".
В парке развлечений "Пратер" стоит прокатиться на колесе обозрения.
А еще посидеть в знаменитых домашних ресторанчиках — хойригерах, где подают молодое вино, говорит гид по Вене Мария Лобова.
Потом можно подняться на гору Каленберг, откуда открывается роскошный вид на город, и посетить хранилища завода австрийского шампанского "Шлюмбергер".
Обязательно нужно побывать в знаменитых кофейнях "Захер", "Ландтман", "Централь", "Музеум", перечисляет Мария Лобова. "Лично я пойду в "Фрауенхубер". И не только потому, что ее когда-то основал личный повар императрицы Марии-Терезии и там давали концерты Моцарт и Бетховен, — здесь сохранился невероятный дух имперской столицы", — объясняет гид.
Обязательно нужно побывать в знаменитых кофейнях "Захер", "Ландтман", "Централь", "Музеум", перечисляет Мария Лобова. "Лично я пойду в "Фрауенхубер". И не только потому, что ее когда-то основал личный повар императрицы Марии-Терезии и там давали концерты Моцарт и Бетховен, — здесь сохранился невероятный дух имперской столицы", — объясняет гид.
Ночная жизнь сосредоточена в самом центре Вены, в так называемом Бермудском треугольнике (Бермудадрейк). Ориентир — Шведенплац, улицы Юденгассе, Рабенштайг.
Для туристов, вышедших из возраста тусующейся беззаботной молодежи, лучшее место для позднего веселья — Sky bar на Кертнерштрассе, уточняет Мария Лобова.
Любители оперы после спектакля нередко отправляются в казино, которые в Австрии принадлежат государству. "Такой маршрут поможет вам почувствовать себя настоящим венцем: беспечным, жизнелюбивым, расслабленным, ценящим простые и понятные буржуазные радости", — отмечает гид.
Ночная жизнь сосредоточена в самом центре Вены, в так называемом Бермудском треугольнике (Бермудадрейк). Ориентир — Шведенплац, улицы Юденгассе, Рабенштайг.
Для туристов, вышедших из возраста тусующейся беззаботной молодежи, лучшее место для позднего веселья — Sky bar на Кертнерштрассе, уточняет Мария Лобова.
Любители оперы после спектакля нередко отправляются в казино, которые в Австрии принадлежат государству. "Такой маршрут поможет вам почувствовать себя настоящим венцем: беспечным, жизнелюбивым, расслабленным, ценящим простые и понятные буржуазные радости", — отмечает гид.
Хофбург — зимняя резиденция Габсбургов, основанная в XIII веке.
Неподалеку — церковь Миноритов, это конец XIV века. Там находится копия фрески "Тайной вечери" Леонардо да Винчи кисти итальянского мастера Джакомо Рафаэли. Она была заказана Наполеоном I, выполнена в технике микромозаики и весит 20 тонн, говорит Валерия Кайзер.
Хофбург — зимняя резиденция Габсбургов, основанная в XIII веке.
Неподалеку — церковь Миноритов, это конец XIV века. Там находится копия фрески "Тайной вечери" Леонардо да Винчи кисти итальянского мастера Джакомо Рафаэли. Она была заказана Наполеоном I, выполнена в технике микромозаики и весит 20 тонн, говорит Валерия Кайзер.
Дворец Шенбрунн — летняя резиденция Габсбургов, включенная в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — построен по образцу Версаля.
В середине XVIII века возле дворца устроили зверинец. Сейчас это старейший зоопарк в мире.
В Шенбрунне проходят шоу штруделя. Туристам показывают весь процесс приготовления десерта, а потом — дегустация. В детском музее дворца можно примерить одежду маленьких принцесс и принцев.
Дворец Шенбрунн — летняя резиденция Габсбургов, включенная в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — построен по образцу Версаля.
В середине XVIII века возле дворца устроили зверинец. Сейчас это старейший зоопарк в мире.
В Шенбрунне проходят шоу штруделя. Туристам показывают весь процесс приготовления десерта, а потом — дегустация. В детском музее дворца можно примерить одежду маленьких принцесс и принцев.
Бельведер — дворцовый комплекс в стиле барокко — возвели в начале XVIII века. В 1770-х годах из Ховбурга сюда перевезли большую часть художественных произведений императорской коллекции. А дворцовый парк первым в Европе открыли для посетителей любого сословия.
Бельведер — дворцовый комплекс в стиле барокко — возвели в начале XVIII века. В 1770-х годах из Ховбурга сюда перевезли большую часть художественных произведений императорской коллекции. А дворцовый парк первым в Европе открыли для посетителей любого сословия.
В австрийской столице нужно пробовать шницель, фиалки в сахаре, рагу из оленя и спинку косули, перечисляет Мария Лобова.
В Вене в зимнем сезонном меню обязательно будет дичь, летом и осенью — спаржа, тыква, лисички и каштаны.
В австрийской столице нужно пробовать шницель, фиалки в сахаре, рагу из оленя и спинку косули, перечисляет Мария Лобова.
В Вене в зимнем сезонном меню обязательно будет дичь, летом и осенью — спаржа, тыква, лисички и каштаны.
В католической церкви Карлскирхе начала XVIII века можно на лифте подняться под купол и рассмотреть вблизи фрески Йоханна-Михаэля Роттмайра — мастера эпохи барокко, указывает Валерия Кайзер.
В католической церкви Карлскирхе начала XVIII века можно на лифте подняться под купол и рассмотреть вблизи фрески Йоханна-Михаэля Роттмайра — мастера эпохи барокко, указывает Валерия Кайзер.
Вилла Гермес — дворец, подаренный императором Францем Йосифом жене Елизавете. Он называл его "замком мечты". В саду установлена мраморная скульптура древнегреческого бога торговли.
Дорога, ведущая к дворцу, была одной из первых улиц столицы, получивших электрическое освещение. А в само здание раньше других подвели телефонную связь.
Вилла Гермес — дворец, подаренный императором Францем Йосифом жене Елизавете. Он называл его "замком мечты". В саду установлена мраморная скульптура древнегреческого бога торговли.
Дорога, ведущая к дворцу, была одной из первых улиц столицы, получивших электрическое освещение. А в само здание раньше других подвели телефонную связь.
"На центральном городском кладбище Вены похоронены композиторы Бетховен, Брамс, Глюк, Шуберт, отец и сын Штраусы, — говорит Валерия Кайзер. — Почти каждое надгробие — архитектурный памятник, и на территории — очень красивая церковь". А еще там можно покататься на фиакре и сходить в музей похоронных услуг, добавляет гид.
"На центральном городском кладбище Вены похоронены композиторы Бетховен, Брамс, Глюк, Шуберт, отец и сын Штраусы, — говорит Валерия Кайзер. — Почти каждое надгробие — архитектурный памятник, и на территории — очень красивая церковь". А еще там можно покататься на фиакре и сходить в музей похоронных услуг, добавляет гид.