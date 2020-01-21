Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-21T08:10+0300
https://ria.ru/20200121/1563563443.html
Бермудский треугольник Вены. Секреты имперской столицы
https://cdn23.img.ria.ru/images/156355/88/1563558877_0:191:1921:1271_1036x0_80_0_0_f521c1e5376d192ebbd6ccdec7b237d3.jpg
РИА Новости

Бермудский треугольник Вены. Секреты имперской столицы

08:00 21.01.2020 (обновлено: 08:10 21.01.2020)
5190
Столица Австрии по российским меркам — город небольшой (площадь — 415 квадратных километров). Но со множеством достопримечательностей. Сюда приезжают, чтобы послушать оперу, полюбоваться пасторальными пейзажами берегов Дуная и Альпийских гор, погулять по паркам и дворцам Габсбургов, посетить старейший в мире зоопарк. А также посидеть в атмосферных старинных кофейнях, попробовать знаменитые венские десерты и местные вина. Как нескучно провести время в Вене — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Pixabay / 495756

Венская опера — один из символов города. Построена в 1869 году. Тогда театр был придворным — под покровительством династии Габсбургов.

С экскурсией можно попасть даже за кулисы. Цена — семь евро, продолжительность — 50 минут.

А еще в Вене есть интерактивный Дом музыки. Там вам предложат, например, попробовать себя в роли дирижера. Если получится плохо, музыканты Венского филармонического оркестра с помощью видеопроекции вас раскритикуют, рассказывает гид по Вене Валерия Кайзер.

Здание венской оперы
1 из 13

Венская опера — один из символов города. Построена в 1869 году. Тогда театр был придворным — под покровительством династии Габсбургов.

С экскурсией можно попасть даже за кулисы. Цена — семь евро, продолжительность — 50 минут.

А еще в Вене есть интерактивный Дом музыки. Там вам предложат, например, попробовать себя в роли дирижера. Если получится плохо, музыканты Венского филармонического оркестра с помощью видеопроекции вас раскритикуют, рассказывает гид по Вене Валерия Кайзер.

© Фото : Pixabay / 495756
© Фото : Надежда Шелегина

Главный храм австрийской столицы — католический собор Святого Стефана (покровителя города, первого христианского мученика). С XII века его не раз перестраивали. Нынешний вид собор приобрел в XVI веке.

На крыше из 230 тысяч цветных черепиц выложены гербы страны и города.

Внутри — шесть капелл. Считается, что в одной из них хранятся мощи Святого Валентина — покровителя влюбленных.

Внутри собора Святого Стефана
2 из 13

Главный храм австрийской столицы — католический собор Святого Стефана (покровителя города, первого христианского мученика). С XII века его не раз перестраивали. Нынешний вид собор приобрел в XVI веке.

На крыше из 230 тысяч цветных черепиц выложены гербы страны и города.

Внутри — шесть капелл. Считается, что в одной из них хранятся мощи Святого Валентина — покровителя влюбленных.

© Фото : Надежда Шелегина
© Фото : Pixabay / monikawl999

Дом Хундертвассера знаменитый архитектор построил вместе с коллегой Йозефом Кравиной в 1983 году.

На крыше, покрытой слоем земли, растут кустарники и трава. Внутри некоторых комнат-ниш высажены деревья. Пестрый фасад дополняют разные по размерам окна и мозаика из цветных плиток.

Хундертвассер не взял гонорар за проект. Сказал, что и так счастлив, поскольку на этом месте уже не построят что-нибудь уродливое.

Дом Хундертвассера
3 из 13

Дом Хундертвассера знаменитый архитектор построил вместе с коллегой Йозефом Кравиной в 1983 году.

На крыше, покрытой слоем земли, растут кустарники и трава. Внутри некоторых комнат-ниш высажены деревья. Пестрый фасад дополняют разные по размерам окна и мозаика из цветных плиток.

Хундертвассер не взял гонорар за проект. Сказал, что и так счастлив, поскольку на этом месте уже не построят что-нибудь уродливое.

© Фото : Pixabay / monikawl999
© Фото : Pixabay / sjuzi_sue

В парке развлечений "Пратер" стоит прокатиться на колесе обозрения.

А еще посидеть в знаменитых домашних ресторанчиках — хойригерах, где подают молодое вино, говорит гид по Вене Мария Лобова.

Потом можно подняться на гору Каленберг, откуда открывается роскошный вид на город, и посетить хранилища завода австрийского шампанского "Шлюмбергер".

Колесо обозрения в парке Пратер
4 из 13

В парке развлечений "Пратер" стоит прокатиться на колесе обозрения.

А еще посидеть в знаменитых домашних ресторанчиках — хойригерах, где подают молодое вино, говорит гид по Вене Мария Лобова.

Потом можно подняться на гору Каленберг, откуда открывается роскошный вид на город, и посетить хранилища завода австрийского шампанского "Шлюмбергер".

© Фото : Pixabay / sjuzi_sue
CC BY 2.0 / Suissgirl /

Обязательно нужно побывать в знаменитых кофейнях "Захер", "Ландтман", "Централь", "Музеум", перечисляет Мария Лобова. "Лично я пойду в "Фрауенхубер". И не только потому, что ее когда-то основал личный повар императрицы Марии-Терезии и там давали концерты Моцарт и Бетховен, — здесь сохранился невероятный дух имперской столицы", — объясняет гид.

Торт Захер, Вена
5 из 13

Обязательно нужно побывать в знаменитых кофейнях "Захер", "Ландтман", "Централь", "Музеум", перечисляет Мария Лобова. "Лично я пойду в "Фрауенхубер". И не только потому, что ее когда-то основал личный повар императрицы Марии-Терезии и там давали концерты Моцарт и Бетховен, — здесь сохранился невероятный дух имперской столицы", — объясняет гид.

CC BY 2.0 / Suissgirl /
© Фото : Pixabay / Julius_Silver

Ночная жизнь сосредоточена в самом центре Вены, в так называемом Бермудском треугольнике (Бермудадрейк). Ориентир — Шведенплац, улицы Юденгассе, Рабенштайг.

Для туристов, вышедших из возраста тусующейся беззаботной молодежи, лучшее место для позднего веселья — Sky bar на Кертнерштрассе, уточняет Мария Лобова.

Любители оперы после спектакля нередко отправляются в казино, которые в Австрии принадлежат государству. "Такой маршрут поможет вам почувствовать себя настоящим венцем: беспечным, жизнелюбивым, расслабленным, ценящим простые и понятные буржуазные радости", — отмечает гид.

Улица Вены
6 из 13

Ночная жизнь сосредоточена в самом центре Вены, в так называемом Бермудском треугольнике (Бермудадрейк). Ориентир — Шведенплац, улицы Юденгассе, Рабенштайг.

Для туристов, вышедших из возраста тусующейся беззаботной молодежи, лучшее место для позднего веселья — Sky bar на Кертнерштрассе, уточняет Мария Лобова.

Любители оперы после спектакля нередко отправляются в казино, которые в Австрии принадлежат государству. "Такой маршрут поможет вам почувствовать себя настоящим венцем: беспечным, жизнелюбивым, расслабленным, ценящим простые и понятные буржуазные радости", — отмечает гид.

© Фото : Pixabay / Julius_Silver
© Фото : Pixabay / Robert Fischer

Хофбург — зимняя резиденция Габсбургов, основанная в XIII веке.

Неподалеку — церковь Миноритов, это конец XIV века. Там находится копия фрески "Тайной вечери" Леонардо да Винчи кисти итальянского мастера Джакомо Рафаэли. Она была заказана Наполеоном I, выполнена в технике микромозаики и весит 20 тонн, говорит Валерия Кайзер.

Императорский дворец Ховбург
7 из 13

Хофбург — зимняя резиденция Габсбургов, основанная в XIII веке.

Неподалеку — церковь Миноритов, это конец XIV века. Там находится копия фрески "Тайной вечери" Леонардо да Винчи кисти итальянского мастера Джакомо Рафаэли. Она была заказана Наполеоном I, выполнена в технике микромозаики и весит 20 тонн, говорит Валерия Кайзер.

© Фото : Pixabay / Robert Fischer
© Фото : Pixabay / manekj

Дворец Шенбрунн — летняя резиденция Габсбургов, включенная в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — построен по образцу Версаля.

В середине XVIII века возле дворца устроили зверинец. Сейчас это старейший зоопарк в мире.

В Шенбрунне проходят шоу штруделя. Туристам показывают весь процесс приготовления десерта, а потом — дегустация. В детском музее дворца можно примерить одежду маленьких принцесс и принцев.

Вена. Шенбрунн
8 из 13

Дворец Шенбрунн — летняя резиденция Габсбургов, включенная в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — построен по образцу Версаля.

В середине XVIII века возле дворца устроили зверинец. Сейчас это старейший зоопарк в мире.

В Шенбрунне проходят шоу штруделя. Туристам показывают весь процесс приготовления десерта, а потом — дегустация. В детском музее дворца можно примерить одежду маленьких принцесс и принцев.

© Фото : Pixabay / manekj
© Фото : Pixabay / Frank_P

Бельведер — дворцовый комплекс в стиле барокко — возвели в начале XVIII века. В 1770-х годах из Ховбурга сюда перевезли большую часть художественных произведений императорской коллекции. А дворцовый парк первым в Европе открыли для посетителей любого сословия.

Бельведер
9 из 13

Бельведер — дворцовый комплекс в стиле барокко — возвели в начале XVIII века. В 1770-х годах из Ховбурга сюда перевезли большую часть художественных произведений императорской коллекции. А дворцовый парк первым в Европе открыли для посетителей любого сословия.

© Фото : Pixabay / Frank_P
CC0 / DominikSchraudolf /

В австрийской столице нужно пробовать шницель, фиалки в сахаре, рагу из оленя и спинку косули, перечисляет Мария Лобова.

В Вене в зимнем сезонном меню обязательно будет дичь, летом и осенью — спаржа, тыква, лисички и каштаны.

Венский шницель и картофельный салат
10 из 13

В австрийской столице нужно пробовать шницель, фиалки в сахаре, рагу из оленя и спинку косули, перечисляет Мария Лобова.

В Вене в зимнем сезонном меню обязательно будет дичь, летом и осенью — спаржа, тыква, лисички и каштаны.

CC0 / DominikSchraudolf /
© Фото : Pixabay/Meatle

В католической церкви Карлскирхе начала XVIII века можно на лифте подняться под купол и рассмотреть вблизи фрески Йоханна-Михаэля Роттмайра — мастера эпохи барокко, указывает Валерия Кайзер.

Карлскирхе в Вене
11 из 13

В католической церкви Карлскирхе начала XVIII века можно на лифте подняться под купол и рассмотреть вблизи фрески Йоханна-Михаэля Роттмайра — мастера эпохи барокко, указывает Валерия Кайзер.

© Фото : Pixabay/Meatle
© Фото : Pixabay / domeckopol

Вилла Гермес — дворец, подаренный императором Францем Йосифом жене Елизавете. Он называл его "замком мечты". В саду установлена мраморная скульптура древнегреческого бога торговли.

Дорога, ведущая к дворцу, была одной из первых улиц столицы, получивших электрическое освещение. А в само здание раньше других подвели телефонную связь.

Вилла Гермес
12 из 13

Вилла Гермес — дворец, подаренный императором Францем Йосифом жене Елизавете. Он называл его "замком мечты". В саду установлена мраморная скульптура древнегреческого бога торговли.

Дорога, ведущая к дворцу, была одной из первых улиц столицы, получивших электрическое освещение. А в само здание раньше других подвели телефонную связь.

© Фото : Pixabay / domeckopol
© Фото : Pixabay/EM80

"На центральном городском кладбище Вены похоронены композиторы Бетховен, Брамс, Глюк, Шуберт, отец и сын Штраусы, — говорит Валерия Кайзер. — Почти каждое надгробие — архитектурный памятник, и на территории — очень красивая церковь". А еще там можно покататься на фиакре и сходить в музей похоронных услуг, добавляет гид.

Венское центральное кладбище
13 из 13

"На центральном городском кладбище Вены похоронены композиторы Бетховен, Брамс, Глюк, Шуберт, отец и сын Штраусы, — говорит Валерия Кайзер. — Почти каждое надгробие — архитектурный памятник, и на территории — очень красивая церковь". А еще там можно покататься на фиакре и сходить в музей похоронных услуг, добавляет гид.

© Фото : Pixabay/EM80
9034000
ТуризмТуризмФото - ТуризмАвстрияВена
Рекомендуем
Кошка по кличке Дымка в ветеринарной клинике Бэст в Новосибирске
Спасение Дымки: в Новосибирске кошку поставили на протезы
Житель Екатеринбурга смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Путин в Липецкой области обсудит инициативы по соцподдержке
Дмитрий Кобылкин
Кобылкин сохранил пост министра природных ресурсов и экологии
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Хафтар закрутил вентили: что будет с ценами на нефть
Бездомный на улице Барселоны, Испания
Об этом не расскажут миллиардеры: кто отнял у нас главное богатство
Святой Иоанн Креститель в пустыне. Хосе Леонардо
Конкурент Христа или посредник: кем на самом деле был Иоанн Креститель
Бойцы во время укладки удлиненного заряда в машину разминирования УР-77 Метеорит во время учений ТОФ в Приморском крае
Шары-шпионы и машины-мутанты: самая необычная техника российской армии
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Китайские девушки держат флаги США
США — Китай: передышка перед новым противостоянием
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
Кадр из сериала Зеленый фургон
Судьба и Родина для Дмитрия Харатьяна до сих пор едины. Артисту — 60
Дом в Прибайкальском национальном парке на побережье Байкала в Иркутской области
Прокуроры призвали ограничить нарушителей в правах на землю у Байкала
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Неужели Россия переходит на китайскую модель?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
00:24Медведев пожелал новому кабмину эффективного решения важнейших задач
Лента новостейМолния