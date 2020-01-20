Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T22:13+0300
https://ria.ru/20200120/1563651316.html
Макрон и Трамп будут продолжать работать над соглашением о налогах
https://cdn24.img.ria.ru/images/153252/78/1532527897_0:94:2281:1377_1036x0_80_0_0_07d8f63fc05e2c133e8a66acc666b039.jpg
РИА Новости

Макрон и Трамп будут продолжать работать над соглашением о налогах

22:13 20.01.2020
137
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце в Париже. 10 ноября 2018
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце в Париже. 10 ноября 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом США Дональдом Трампом цифровой налог и заявил, что стороны продолжат работать над соглашением о налогах.
"Мы с Дональдом Трампом провели отличную беседу о цифровом налоге. Мы будем работать вместе над хорошим соглашением, чтобы избежать тарифной эскалации", - написал Макрон в Twitter.
В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Американский лидер заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино. При этом в августе Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
5 января, 22:19
Макрон обсудил с Трампом ситуацию вокруг убийства генерала Сулеймани
010101
Обсудить 0
Эммануэль МакронДональд ТрампФранцияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Белый дом анонсировал двусторонние встречи Трампа в Давосе
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии предложил президенту уволить главу минтранса
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Эксперт пояснил, как Москва создала условия для берлинской декларации
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра
Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК
Израильтянка Наама Иссахар
Нетаньяху встретился с матерью осужденной в России Наамы Иссахар
Пожарный
В Новосибирске ликвидировали открытое горение в здании
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Боец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом захвате Донбасса
Статуэтки 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
"Город уснул" Марии Игнатенко вошел в программу Берлинале "Форум"
Джастин Бибер
Джастин Бибер объяснил, почему публично признается в любви своей жене
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД напомнил США, что ДНЯО не лишал Иран права на обогащение урана
Митинг сторонников огнестрельного оружия в Ричмонде, США
Вооруженные американцы проводят массовую акцию за право на оружие
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде
Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров создал консультативный совет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Колумбия признала "Хезболлах" террористической организацией
02:53СМИ: принц Гарри отправился в Канаду для воссоединения с женой и сыном
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
Лента новостейМолния