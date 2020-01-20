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ПНС опасается, что Хафтар нарушит договоренности конференции в Берлине
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РИА Новости

ПНС опасается, что Хафтар нарушит договоренности конференции в Берлине

20:36 20.01.2020
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
ДОХА, 20 янв - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж выразил опасение, что наступающий со своими войсками на Триполи с востока командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не будет придерживаться договоренностей, которые были достигнуты на конференции в Берлине.
В столице Германии в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр ПНС Саррадж, и командующий ЛНА Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
"После берлинской конференции мы испытываем осторожный оптимизм по поводу того, будет ли другая сторона придерживаться договоренностей", - сказал глава ПНС катарскому телеканалу "Аль-Джазира".
При этом Саррадж считает, что у властей на западе Ливии отсутствует партнер в самой стране для продвижения мирного процесса.
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Между Сциллой и Харибдой. Или как в Берлине всем миром Ливию мирилиМеркель знает, что без Путина ей никак. Потому и следила ревниво за его разговором с Макроном. А потом, перед общим фото, уже на пару с самим Макроном они имели весьма растерянный вид оттого, что потеряли Путина. Во как. Даже в изоляцию отойти нельзя.
"У нас нет реального партнера для достижения прогресса в мирном процессе в Ливии", - добавил Саррадж.
После завершения конференции в Берлине ПНС обвинило силы Хафтара в нарушении объявленного ранее режима прекращения огня и нанесении новых ударов по южным пригородам Триполи.
В минувшее воскресенье в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии, в которой приняли участие ряд глав государств и правительств, в том числе президент России Владимир Путин. По ее итогам участники встречи высказались за прекращение огня и невмешательство в дела Ливии других стран, они предложили создать единое правительство из представителей запада и востока страны, а также согласились на создание специальной комиссии для отслеживания хода перемирия.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджБерлин (город)В мире
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