ПНС опасается, что Хафтар нарушит договоренности конференции в Берлине

Между Сциллой и Харибдой. Или как в Берлине всем миром Ливию мирили

Меркель знает, что без Путина ей никак. Потому и следила ревниво за его разговором с Макроном. А потом, перед общим фото, уже на пару с самим Макроном они имели весьма растерянный вид оттого, что потеряли Путина. Во как. Даже в изоляцию отойти нельзя.