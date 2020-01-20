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Эксперт рассказал, когда может открыться авиасообщение с Египтом
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РИА Новости

Эксперт рассказал, когда может открыться авиасообщение с Египтом

19:02 20.01.2020 (обновлено: 19:04 20.01.2020)
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© Depositphotos / OlegDoroshenkoХургада, Египет
Хургада, Египет
© Depositphotos / OlegDoroshenko
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам пассажиров, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что авиасообщение с Египтом может открыться в этом году после проверок российских специалистов.
В понедельник российские эксперты по авиационной безопасности начали инспекции в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. В частности, делегация ознакомится с процедурами досмотра пассажиров и багажа. Инспекция продлится до пятницы. После этого делегация вернется в Каир, где пройдет встреча с заместителем министра гражданской авиации Египта Мунтасером Манаа Мейхубом, который отвечает за переговоры по авиасообщению с иностранными партнерами.
Нынешний визит российских специалистов стал первым после назначения в Египте нового министра гражданской авиации Мухаммеда Манара Камаля 22 декабря 2019 года.
"В настоящий момент прорабатываются вопросы открытия воздушного сообщения, в том числе с Египтом. Данный вопрос будет решен после того, когда российские специалисты оценят безопасность аэропортов Египта. Только в этом случае полеты будут открыты. Конкретных дат пока не называется, но стоит ожидать открытия авиасообщения в этом году", - сказал Зотов РИа Новости.
Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.
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