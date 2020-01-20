Эксперт рассказал, когда может открыться авиасообщение с Египтом

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам пассажиров, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что авиасообщение с Эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам пассажиров, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что авиасообщение с Египтом может открыться в этом году после проверок российских специалистов.

В понедельник российские эксперты по авиационной безопасности начали инспекции в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. В частности, делегация ознакомится с процедурами досмотра пассажиров и багажа. Инспекция продлится до пятницы. После этого делегация вернется в Каир, где пройдет встреча с заместителем министра гражданской авиации Египта Мунтасером Манаа Мейхубом, который отвечает за переговоры по авиасообщению с иностранными партнерами.

Нынешний визит российских специалистов стал первым после назначения в Египте нового министра гражданской авиации Мухаммеда Манара Камаля 22 декабря 2019 года.

"В настоящий момент прорабатываются вопросы открытия воздушного сообщения, в том числе с Египтом. Данный вопрос будет решен после того, когда российские специалисты оценят безопасность аэропортов Египта. Только в этом случае полеты будут открыты. Конкретных дат пока не называется, но стоит ожидать открытия авиасообщения в этом году", - сказал Зотов РИа Новости.

Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.